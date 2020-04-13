Києво-Печерську лавру оточили нацгвардійці – фоторепортаж

Києво-Печерську лавру, яку на правах оренди використовує УПЦ (Московського патріархату), із 13 квітня закривають на карантин. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Таке рішення ухвалила комісія із надзвичайних ситуацій КМДА.



Контроль над дотриманням карантинних заходів глава столиці поклав на поліцейських.



За минулу добу в Лаврі було зафіксовано 63 нових випадки захворювання на COVID-19. Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



Ввечері поліція і Нацгвардія почали патрулювання біля Києво-Печерської лаври. На входах до лаври стоять медики, які проводять температурний скринінг. До лаври допускають лише її служителів і тих, хто може підтвердити докуметально необхідність перебувати там.



У приміщеннях провели дезінфекцію і закрили храми для вірян.