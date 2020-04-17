Журналістку відштовхнули від входу до монастиря УПЦ (МП) в Одесі

В Одесі перешкоджали роботі журналістки місцевого видання «Українська служба інформації». Кореспондентка і операторка спочатку знімали на подвір’ї одного з одеських монастирів Української православної церкви (яка перебуває в єдності з Московським патріархатом), а потім – на вулиці. Як повідомляють самі журналісти, конфлікт відбувся вже на вулиці, поблизу входу.

Охоронець або монах штовхнув операторку видання Владиславу Швець. Сам він пізніше пояснив недопуск ЗМІ провокаційним виглядом журналісток, але заперечив, що штовхав операторку.

«Охоронці їм ввічливо пояснили, що в такому вигляді, обтягуючих штанах, у блузі та з непокритою головою до нас у монастир не проходять. У відповідь нам заявили, що це перешкоджання журналістській діяльності», – заявив чоловік. Його ім’я не повідомляється, відеокоментар з’явився на Youtube-каналі одеської єпархії УПЦ (МП).

Пізніше його розмістив на своїй сторінці у фейсбуці протодиякон УПЦ (МП) Андрей Пальчук, схожий на людину на відео.

Пресслужба поліції в Одеській області повідомила, що правоохоронці зареєстрували заяву журналістки про перешкоджання професійній діяльності. Наразі триває перевірка.