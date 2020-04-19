Участь у Великодніх богослужіннях взяли майже 130 тисяч українців – МВС

Участь у церковних заходах з нагоди Великодня протягом 18-19 квітня взяли майже 130 тисяч громадян, при цьому правоохоронці зафіксували 19 випадків порушення карантинних обмежень, заявляє Міністерство внутріщніх справ з посиланням на голову Національної поліції Ігоря Клименка.

За повідомленням МВС, святкові богослужіння пройшли в 13 658 храмах по всій Україні. За порядком стежили 26,5 тисячі поліцейских та співробітників Національної гвардії.

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«Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім, впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19 культових спорудах на території 13 областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі», – цитує Клименка пресслужба МВС.

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Зокрема йдеться про чотири порушення в Донецькій області, по два – в Дніпропетровській та Запорізькій, по одному – в Києві, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Як уточнюють в МВС, адміністративні протоколи за статтею про порушення правил карантину людей вже склали в Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях.

17 квітня президент України Володимир Зеленський закликав адептів українських християнських церков східного обряду пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 людей, з них 141 померла, 347 одужали.