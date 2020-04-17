Зеленський закликав не ходити до церкви на Великдень

Президент України Володимир Зеленський закликав адептів українських християнських церков східного обряду пропустити публічне святкування Великодня у 2020 році, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

«У нас складна ситуація: якщо буде від 2 до 10% захворілих, медикам доведеться обирати, кому жити далі. 2% захворілих упродовж всього терміну (епідемії) – це ще більш-менш. 10% – це найскладніша ситуація. А зараз ми цю ситуацію дуже непогано контролюємо, дуже непогані цифри. Тому люди повинні знати: свята – святами, це важливо. Але в наступному році – підемо разом усі до церкви. А сьогодні – терпіння, і хоч раз відреагувати не серцем, а саме розумом, це дуже важливо», – сказав Зеленський в ефірі програми Савіка Шустера на телеканалі «Україна».

В Україні станом на 09:00 17 квітня зафіксовано 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За попередню добу зафіксований рекордний приріст нових випадків захворювання – 501.