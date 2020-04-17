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17 квітня 2020, Київ 13:26
Новини | Суспільство

Епіфаній: у цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь

Епіфаній: були пропозиції, щоб найняти чартер. Але я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів

Православна церква України може не отримати благодатний вогонь цьогоріч, повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому», – сказав очільник ПЦУ в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – відео
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Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – відео

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За його словами, були пропозиції, щоб найняти чартер.

«Але я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, бо ми, збираючись спілкуючись із державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти благодатний вогонь для всіх церков або загалом не привозити його у цей такий відповідальний час в цьому році», – заявив Епіфаній.

Напередодні посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через коронавірус цьогоріч сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

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