Львівщина: поліція відкрила справу за порушення умов карантину під час винесення плащаниці з церкви

У місті Самбір Львівської області парафіяни і священники церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ винесли з храму плащаницю і зробили обхід довкола храму.

Трансляція відбувалася онлайн. Поліція склала протоколи на чотирьох осіб ходи, оскільки не всі учасники процесії мали маски, їх було більш ніж 10 і вони не дотримувалися дистанції.

Слідчі Самбірського відділу поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання – від штрафу до трьох років позбавлення волі.

У пресслужбі Нацполіції Львівської області повідомили Радіо Свобода, що під час проведення ходи були присутні поліцейські. Зараз з’ясовують деталі справи.

Загалом правоохоронці у Львівській області порушили два кримінальні провадження і склали понад 500 адміністративних протоколів за порушення умов карантину.

Рада Церков Львівщини ухвалила рішення обмежити присутніть вірних у храмах під час Великодніх свят. Духовенство дозволило парафіянам самостійно освятити кошики, у багатьох селах розробили заходи, щоб унеможливити контакти між людьми.

Протягом усього тижня лунають заклики до вірних від глав УГКЦ і ПЦУ, від місцевих єпископів, щоб люди утримались від масового відвідування храмів. У церквах можуть бути лише 10 осіб, зокрема священнослужителі і їхні помічники. А біля храму парафіяни можуть стояти на відстані 2 метри один від одного.

На сьогодні на Львівщині у 203 осіб підтверджений коронавірус. За весь час епідемії померли 8 людей.