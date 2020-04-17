Майже сотня за добу: чому в Україні стільки хворих на COVID-19 медпрацівників

За останню добу в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворів 91 медичний працівник, загалом відомо про 879 випадків (42 з них вже одужали​) – і це лише офіційні показники.

Число інфікованих коронавірусом медиків постійно зростає, й часом не одиницями, а десятками. В Київській міській клінічній лікарні №6 виявили відразу 15 заражених працівників, тимчасово там припинили приймати нових пацієнтів. Тоді як у Калуші нещодавно закрили пологовий будинок, бо тест показав позитивний результат у 14 співробітників.

В МОЗ запевняють, що відслідковують усі випадки.

«Ми аналізуємо кожен випадок, у зв’язку з чим відбулося це захворювання, в якій лікарні, в яких умовах», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу у четвер. Він також запевнив, що забезпечення засобами захисту щодня поліпшують.

В Італії 10% від загального числа заражених – медперсонал, тоді як в Україні цей показник складає 19%. На тлі дефіциту медичних кадрів така ситуація виглядає не просто невтішною, а й навіть небезпечною.

«Їли шоколад і сміялися, що не відчувають смаку»

Ірина Іщук нещодавно втратила свого чоловіка, анестезіолога, якому діагностували двосторонню пневмонію. Вони обоє працювали в Рівненській обласній лікарні. Саме там захворіло найбільше медпрацівників – 42 з 67 (в області).

Спершу захворів чоловік Ірини, Олександр, уже згодом пневмонію виявили й у неї. В обласній лікарні тести на коронавірус в обох були негативні, однак, за словами жінки, її чоловіка лікували за протоколом COVID-19.

«Робили все можливе й неможливе. З ним працювали як з пацієнтом із підозрою на коронавірус. Навіть положення тіла на животі було для кращої вентиляції легень, лікарі були одягнені у відповідні костюми. Але всі розуміли, що це саме COVID-19, бо навіть мене всі шарахалися», – каже Ірина.

Так само за протоколом відбувався й похорон – тіло поклали у мішок, а кількість присутніх обмежили до мінімуму.

Нещодавно жінка перевелася до інфекційної лікарні, де в перший день тест підтвердив у неї коронавірус. Доти результати тесту були негативними.

Жінка говорить, що медперсонал у лікарні порушував протиепідеміологічні заходи. «Не всі, але деякі дівчата мали температуру, втрату нюху, смаку. Я їх запитувала, як так, на що мені відповідали: «Напилася парацетамолу і йду». Вони ще сміялися, що з’їли шоколадку і не відчувають смаку», – розповідає Ірина.

Про порушення заходів безпеки у Рівненській лікарні повідомив в коментарі «ТСН» керівник обласного центру Рівненської області Роман Сафонов. «Через грубі порушення протиепідемічного режиму в закладі. На жаль, не було заборонене спільне приймання їжі персоналом, що значно збільшило поширення коронавірусної інфекції», – сказав він.

МОЗ закликає медпрацівників дотримуватися стандартів надання медичної допомоги при коронавірусі, які розроблені на основні рекомендацій ВООЗ.

Чи вистачає засобів захисту?

Серед причин високої захворюваності – брак засобів індивідуального захисту, каже голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко: «Держава не забезпечила медиків ні масками, ні спеціальними костюмами. Все знову лягло на плечі волонтерів».

У МОЗ заявляють, що захист медичних працівників – пріоритетний напрям роботи відомства. На аналітичній панелі міністерства вказано, що українські лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту на 61,6%.

Значною мірою лікарні забезпечують волонтери, однак все одно постачати медзакладам необхідну допомогу потрібно постійно, адже одноразові засоби захисту закінчуються.

«В хірургії дівчатам уже кажуть прати костюми. Коли до нас приїжджала епідеміолог, вона казала, що ці костюми не можна прати ні в якому разі», – каже медик Вінницької центральної районної клінічної лікарні. Вона зізнається, що якби не волонтери, то вони би залишилися ні з чим.

Своє ім’я вона просила приховати, адже боїться, що може через це мати проблеми на роботі. За її словами, вона уже намагалася розповісти про нестачу засобів захисту, однак їй сказали «говорити, що в нас все добре».

Лікарів тестують так само, як і всіх

Таким розвинутим країнам, як Південна Корея, Німеччина та Ісландія, завдяки вдалим превентивним методам вдалося значно стримати поширення інфекції. Німеччина, наприклад, проводить близько 50 тисяч тестів на день, пише Financial Times. А за рекомендаціями Інституту Роберта Коха, в першу чергу мають тестувати медиків.

В Україні лікарів тестують за таким самим алгоритмом, як і решту, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 17 квітня. Однак через зростання випадків інфікування медпрацівників, протокол тестування можуть змінити.

Наразі ми розглядаємо можливість проведення тестувань один раз на п'ять днів всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19

«При появі відповідних симптомів захворювання на коронавірус медичному працівнику відразу робиться тест на коронавірус. Однак через високий рівень захворюваність серед медперсоналу наразі ми розглядаємо можливість проведення тестувань один раз на п'ять днів всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19», – підкреслив міністр.

Серед симптомів – підвищена температура, кашель, утруднене дихання, а також за умови, якщо ви недавно перебували за кордоном в країнах з високим ризиком зараження або контактували з людьми, в яких виявлено інфекцію. Також в МОЗ повідомляли, що тестуватимуть усіх, у кого є пневмонія.

В деяких областях уже проводять тестування лікарів. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль ще 10 квітня анонсував розширений алгоритм тестування медиків.

«Такі обстеження проходитимуть в три черги: медики, які мають прояви гострих респіраторних хвороб; лікарі, які найближче контактують з колом хворих на COVID-19; медики, які контактували з медперсоналом, що лікують хворих на COVID-19, і члени родин лікарів, які мають прояви ГРЗ», – написав Коваль у Facebook.

Масове тестування продовжується й у Тернополі. Про це повідомляє голова міської адміністрації Сергій Надал у Facebook. «Цього тижня тестування на коронавірус пройшли 257 педіатрів та іншого медперсоналу, які з ними працюють. Уже відомі результати. COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у семи людей», – зазначив він.

Як превентивний захід проводять тестування і медикам на Хмельниччині. «Ми постійно тестуємо медперсонал, вже провели майже 100 тестів», – розповіла головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

Що робити, коли тест проводити відмовляються?

Температуру і кашель мала лікарка-рентгенолог Київської клінічної лікарні №14 Олена Міщенко. Лаборантка, з якою працює жінка, контактувала з хворим на COVID-19, однак тест показав негативний результат. Та коли в Олени погіршилося самопочуття, вона захвилювалася.

«Якби я не була медпрацівником, то я вважаю, що мені достатньо було би самоізоляції. Але я – медпрацівник, і в інкубаційний період я ходила на роботу і могла контактувати з іншим медперсоналом, які можуть заразити пацієнтів», – ділиться лікарка.

Керівництво державного медзакладу порадило звернутися до сімейного лікаря. Той передумов для тестування не виявив. Водночас директорка приватного медичного центру, в якому підробляє Олена, надіслала екстрене повідомлення до лабораторного центру МОЗ.

«Мені подзвонили і після розмови зробили висновок, що я можу бути потенційним переносником вірусу», – розповідає Олена.

Згодом її лікар безкоштовно провів два тести. Експрес-тест показав негативний результат, а результати ПЛР-тестування Олена поки що не отримала.

У МОЗ закликають повідомляти про випадки, коли вам відмовили у тестуванні, та запевнили, що при наявності симптомів тестують усіх.

Якщо комусь із громадян України безпідставно буде відмовлено в проведенні тестування, в МОЗ працює «гаряча лінія»: 8 800 505 201



«Якщо комусь із громадян України безпідставно буде відмовлено в проведенні тестування, в Міністерстві охорони здоров'я працює «гаряча лінія»: 8 800 505 201. Кожне звернення опрацьовано безпосередньо з людиною, яка телефонує, з установою, яка відмовила в тестуванні, з директором департаменту охорони здоров'я відповідної області. По кожному з дзвінків прийняті відповідні рішення, щоб відмови від тестування не було», – розповів на брифінгу 10 квітня головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На «гарячій лінії» оператори підтвердили, що фіксують усі випадки. Однак у разі, якщо в людини не було симптомів чи вона не є контактною особою, такі звернення можуть не розглядати.

МОЗ також дозволила приватним лікарням робити тести. Вони, у свою чергу, повинні звітувати про кожен випадок та інформувати про це регіональні установи громадського здоров’я.