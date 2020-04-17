МОЗ розглядає можливість тестування всіх медиків, які працюють з COVID-19 – Степанов

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість тестувати всіх лікарів, які працюють із хворими на коронавірусне захворювання COVID-19. Про це на ранковому брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у відповідь на питання Радіо Свобода щодо можливих випадків відмови у тестуванні лікарям.

Алгоритм тестування медиків, уточнив міністр, зараз не відрізняється від алгоритму тестування решти пацієнтів.​

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«При появі відповідних симптомів захворювання на коронавірус, це підвищення температури, сухий кашель, решта симптомів, медичному працівнику одразу робиться тест на коронавірус. Але в зв'язку з суттєвим збільшенням кількості захворівших медичних працівників наразі ми розглядаємо можливість проведення тестувань один раз на п’ять днів всім медичним працівникам, які працюють із COVID-19», – сказав Степанов.

За даними міністра, наразі в Україні виявлено 879 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників, 42 з них вже одужали.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ вранці 17 квітня, за попередню добу в Україні офіційно підтвердили 501 випадок захворювання на COVID-19. Відтак загальна кількість хворих зросла до 4 662, з них 125 померли, 246 одужали.