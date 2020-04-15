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15 квітня 2020, Київ 12:40
Новини | Події

Пожежі в Чорнобильській зоні: МОЗ рекомендує не виходити зранку на вулицю

Міністерство охорони України рекомендує людям з хронічними захворюваннями легень та серцево-судинної системи не виходити зранку з дому через пожежі в Чорнобильській зоні. Про це на брифінгу 15 квітня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«Ми бачимо підвищення різних часток горіння у повітрі. Тому радимо усім людям, особливо тим, хто має хронічні захворювання легень або з серцево-судинними захворюваннями, обмежити свій вихід на вулицю в ранковий час, коли концентрація найвища цих часток в повітрі. Більше пити води, робити вологе прибирання в приміщенні», – порадив міністр.

При цьому Степанов запевнив, що радіаційний фон в межах норми.

Як українські пожежники боролися із вогнем у Чорнобильській зоні (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як українські пожежники боролися із вогнем у Чорнобильській зоні (фотогалерея)

Протягом 10 днів сотні українських пожежників боролися із вогнем у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Екологи попередили, що ця пожежа може забруднити радіацією повітря і викинути вгору попіл з місця однієї із найгірших ядерних аварій світу.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода. Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив 14 квітня, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити

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