Пожежі в Чорнобильській зоні: МОЗ рекомендує не виходити зранку на вулицю

Міністерство охорони України рекомендує людям з хронічними захворюваннями легень та серцево-судинної системи не виходити зранку з дому через пожежі в Чорнобильській зоні. Про це на брифінгу 15 квітня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«Ми бачимо підвищення різних часток горіння у повітрі. Тому радимо усім людям, особливо тим, хто має хронічні захворювання легень або з серцево-судинними захворюваннями, обмежити свій вихід на вулицю в ранковий час, коли концентрація найвища цих часток в повітрі. Більше пити води, робити вологе прибирання в приміщенні», – порадив міністр.

При цьому Степанов запевнив, що радіаційний фон в межах норми.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода. Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив 14 квітня, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити