Чи є загроза для ЧАЕС і сховищ радіоактивних відходів через пожежі у зоні відчуження?

Чорнобильська зона продовжує горіти, попри намагання вогнеборців загасити загорання сухої трави. Вітер та бездощова погода сприяють поширенню вогню. ДСНС запевняє, що загрози для ЧАЕС та сховища радіоактивних вдходів немає.

Державна служба із надзвичайних ситуацій запевняє, що вогнеборці контролюють ситуацію і загрози для Чорнобильської «атомної станції, сховища відпрацьованого палива та іншим критичних об’єктів у зоні відчуження немає».

«Так, пожежа складна! Але над її ліквідацією працюють 310 наших рятувальників, близько 60 одиниць техніки, у тому числі – три літаки і три вертольоти, які здійснили вже сотні вильотів і скинули 460 тонн води», – повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук

«У наш час тотального інформаційного шуму дуже просто загубитися в трьох соснах, вірніше «у трьох фейках», мета яких – посилити напругу, здійняти, як то кажуть хайп, посіяти сум’яття у нашому, і без того , знервованому і дезорієнтованому пандемією суспільстві.

Тому, друзі, до вас велике прохання – критично ставтеся до всього, що ви читаєте і про пожежі у Зоні відчуження», – написав Демчук на сторінці ДСНС у фейсбуці.

Пожежу у Котовському лісництві ліквідували, горить у іншому місці

Станом на 17:00 13 квітня ДСНС повідомляло, що пожежу у Котовському лісництві ліквідували, а продовжується гасіння пожеж на території Корогодського та Денисовецького лісництв.

Окремим осередками, кажуть вогнеборці, горить трава та лісова підстилка.

Основні зусилля зосередили у Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир. Там працює 282 людей та 66 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 230 пожежних та 48 одиниць техніки, повідомляють у ДСНС.

Усього на території зони відчуження зараз працює понад 400 людей і 98 одиниць техніки, серед іншого і авіація.

На всіх оперативних ділянках працює важка інженерна техніка ДСНС для облаштування протипожежних розривів та забезпечення доступу пожежної техніки до місць гасіння.

Який радіаційний фон?

Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень, запевняють в ДСНС:

Київ – 0,011 мР/год,

Київська область – в межах 0,012 мР/год

допустимий фон 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, за даними ДСНС, рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися: Чорнобиль – 0,020 мР/год при допустимому рівні до 0,055 мР/год.

Що каже голова «Асоціації чорнобильських туроператорів»?

Натомість, голова «Асоціації чорнобильських туроператорів» стверджує. що ситуація критична.

За словами голови «Асоціації чорнобильських туроператорів», члена громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослава Ємельяненка, вогонь у Чорнобильській зоні дістався до Прип’яті, зараз він у двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів.

Чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році

«Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. У мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році. Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів «Підлісний», де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС», – написав у Facebook Ємельяненко.

Пожежа у зоні відчуження виникла 4 квітня.

Яка причина пожежі?

Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Катерина Павлова каже, що причин масштабних пожеж у зоні відчуження може бути кілька.

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«До основних причин належать: перша – вогонь «прийшов» у зону відчуження з Житомирської області зі сторони Древлянського заповідника, друга – на території зони розташовані лінії електропередач, від замикання яких могла виникнути іскра, що й призвела до легкого займання сухої трави, третя – навмисні підпали, адже були зафіксовані осередки пожежі, які були далеко одне від одного», – зазначає ДАЗВ із посиланням на Павлову.

Рахунок збитків від пожеж у Чорнобильській зоні йде на десятки мільйонів гривень, заявляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

При цьому підрахунок остаточної суми наразі триває, йдеться в повідомленні відомства.

«Наразі ДАЗВ, профільні міністерства та Кабмін працюють над підрахуванням грошових збитків. За попередніми даними, сума сягає десятків мільйонів гривень», – повідомляє пресслужба органу.

Veterano Pizza Kyiv разом із Червоним хрестом привезли 13 квітня піцу пожежним, які борються із вогнем у зоні відчуження.