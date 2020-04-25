Чорнобиль горить. Що у зоні відчуження забирають час і вогонь?

Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні спалахували і раніше. Одна з них – на унікальних кадрах 1996 року. Тоді згоріло відселене село Товстий Ліс. А свідками цього стали його колишні жителі, які раз на рік, у поминальні дні, відвідували свої покинуті назавжди домівки і цвинтар, де поховані їхні рідні. Тоді вогонь знищив і пам’ятку архітектури національного значення – дерев’яний храм, збудований 1760 року. Свято-Воскресенську церкву у стилі козацького бароко закликала зберегти чиновників і політиків Ліна Костенко, поетеса та публіцистка, якій цьогоріч виповнилося 90. Вона неодноразово брала участь у наукових експедиціях, аби врятувати пам’ятки культури українського Полісся від мародерів і нищення часом і стихією.