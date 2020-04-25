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25 квітня 2020, Київ 09:19
Суспільство

«Вогонь прибіг у село верхівками дерев. Ми сховалися із дітьми в канаві» – як горіло село Острови  

Вогонь верхівками дерев наближається до села Острови Житомирської області. Фото Віталія Юшкевича. 16 квітня 2020 року

«Такого ніколи ще не було», – кажуть жителі села Острови, в якому дивом ніхто не загинув під час пожежі 16 квітня. Очевидці розповідають, що вогонь за лічені хвилини прийшов до села з лісу від білоруського кордону. Згорів 21 будинок. Радіо Свобода записало розповіді тих, хто був в епіцентрі пожежі, хто втратив все майно, хто бачив – як героїзм простих людей рятував життя.

Пожежа у лісі біля села Острови, Овруцького району. Фото Віталія Юшкевича. 16 квітня 2020 року
Пожежа у лісі біля села Острови, Овруцького району. Фото Віталія Юшкевича. 16 квітня 2020 року

Надія Ситнік, пережила пожежу разом із чоловіком та двома молодшими дітьми, в Островах живе 16 років:

– У нас з чоловіком четверо дітей. Старий син уже одружений і живе у Києві, Павлові – 16, Даринці – буде ось 13 років, а Артему – сім.

Ми садили картоплю на другому кінці села і у повітрі запахло горілим. Я ще подумала – звідки це. Ніякого диму ще ніде не було видно і не чути, щоб горіло.

Приїхали ми додому, чоловік почав коня розпрягати і тут раптом з’явився дим і за лічені хвилини заволік все село.

Біжить наш місцевий пожежник – Сергій, він уже лазив на пожежну вежу і побачив вогонь – кричить мені, що горить дуже сильно і вогонь верхівками дерев із великою швидкістю з лісу іде до нас. Каже: «Збирай у сумку документи і гроші, які маєш, одягайтеся і біжіть».

А воно уже гуде, уже стовпи вогню видно. І пів години не пройшло, як ми ото додому приїхали, як уже вогонь з лісу почав палити хати.

Там біля хат старі груші, вогонь зразу на них стрибнув. Груші загорілися як свічки, почали стріляти гіляччям, і воно полетіло на шифер…

Шифер почало рвати, загорілися хати, почали вибухати газові балони…

Малий, Артем, чіпляється за мене, плаче, кричить: «Мамо, це кінець світу?!». Мене саму, мабуть, така паніка накрила, що я не знала, що мені робити.

Чоловік почав хапати якісь речі, виносити їх з хати і кидати на воза, побіг випустив корову й інших тварин…

Лісові пожежі у Овруцькому район Житомирщини. Фото Віталія Ющкевича. 16 квітня 2020 року
Лісові пожежі у Овруцькому район Житомирщини. Фото Віталія Ющкевича. 16 квітня 2020 року

Аж тут знову Сергій, він ще раз на ту вежу лазив, ще раз дзвонив у ДСНС, у частину до пожежників – і як тільки не згорів! – і кричить мені: «Бери рушники, мочи, затуляй обличчя дітей і побігли».

Він знав, що робити, а я від того жаху нічого не розуміла! Якась така безпорадна стала…

Схопила я ті рушники, намочила, і ми з дітьми побігли за Сергієм.

Стрибнули ми в ту канаву, дітям обличчя рушниками позатуляли, а навколо нічого не видно, все тріщить, гуде, все в диму. Від чаду зовсім немає чим дихнути.

Сергій каже, якщо вогонь сюди прийде, то зайдемо глибоко у воду, а дітей на плечі посадимо...

А чоловік мій, як виявилося, коня свого не кинув, а із тим усім на возі погнав у поле і став там посеред зеленого жита.

Хати ж горять-палають. За менше, аніж годину – ми порахували потім – 21 хата згоріла. Уявляєте?!

Було б усе село згоріло, якби не дядя Вася Левківський із сусіднього села. У нього тут тітчина хата, так він сюди тим своїм тракторцем прорвався і оборав, що встиг. Що оборав – те й уціліло.

Тим часом ми у тій канаві – коли дзвінок, виявляється телефон у кишені був зі мною. Я беру його, аж дзвонить знайома, яка живе за 10 кілометрів від нас. Питає мене, що у нас відбувається, що у нас горить, бо у них дихати геть немає чим...

А я стою в канаві з дітьми серед цього усього і її слухаю...

І, як оце я взяла той телефон, то, мабуть, моя Дарина теж згадала, що у неї є телефон. І подзвонила вона своїй учительці, своїй класній керівничці – Оксані Дмитрівні Невмержицькій. Плаче і розказує: «Ми мокрі у канаві… Навколо все горить…»

І, уявляєте, ця наша Оксана Дмитрівна, як ми вже потім дізналися, побігла до свого чоловіка і вговорила до нас їхати, бо «дітей треба рятувати».

Учителька Оксана Невмержицька їде у село Острови рятувати своїх учнів. Фото Віталія Юшкевича. 16 квітня 2020 року
Учителька Оксана Невмержицька їде у село Острови рятувати своїх учнів. Фото Віталія Юшкевича. 16 квітня 2020 року

Вони із Левковичів, куди наші діти за 7 кілометрів шкільним автобусом їздять.

Як вони сюди із своїм Сашею до нас тоді дісталися, то вже окрема історія... Через дим і полум’я, ледь той їхній бусик не згорів…

Дзвонить: «Ми тут, але нічого не видно… Все в диму? Де ви?»

А ми вже з тієї канави вилізли, вогонь вгамувався, дим трохи розвіяло – дивлюся, аж моя хата ціла! Уявляєте?!

Через дорогу все згоріло. Там деревина на подвір’ї лежала – так самі головешки залишилися, а нашу хату якось минуло.

То Оксана Дмитрівна прибігла, нас оце усіх у тій грязюці, мокрих побачила і дітей забрала.

Спасибі їй! І дяді Васі трактористу – спасибі. Якби не він, села б взагалі не було.

Скільки живу, такого ще такого лиха ніколи не було.

Дарина і Артем біля своєї хати, яка дивом уціліла. Село Острови. 20 квітня 2020 року
Дарина і Артем біля своєї хати, яка дивом уціліла. Село Острови. 20 квітня 2020 року

Василь Юшкевич, голова Ради союзу ветеранів ліквідації аварії на ЧАЕС Овруцького району, учасник Революції гідності, фотограф:

– Ми того дня, а це був чистий четвер, сіли у мою «Таврію» і поїхали до кринички – води набрати. Є у нас там джерело з цілющою водою, де за переказати Божа Матір ступала. От ми їдемо, коли дзвонить одна моя знайома і кричить, що все горить: ліс горить, до сіл підступає, просить допомогти пожежників викликати.

А я знайомий із керівником їхнім Юрієм Кушнірчуком. Подзвонив йому, він каже, що знають, вже виїхали, але горить всередині в лісі, не можуть туди дістатися.

У лісгоспів теж є свої пожежні машини, але тільки шість мають цистерни, куди воду можна набрати.

То ми з дружиною уже не до джерела, а туди поїхали. Їдемо, а дорогу вже димом заволікає і бачимо перед нами стоїть тракторець, перед ним пожежна машина і не їдуть далі, бо там вже горить і сосна впала на дорогу.

Аж тут під’їжджає бусик, вибігає звідти вчителька, як я вже тепер знаю Оксана Невмержицька, біжить до пожежників і кричить, що там в Островах діти від вогню в якомусь болоті сховалися, а ви, мовляв, стоїте не їдете. Ті кажуть, що не знають що там попереду і тому не їдуть.

Раптом звідти – з диму, з боку села виїжджають машини. Бачимо, що везуть деревину. Видно місцеві пилорамщики-бізнесмени рятують своє майно. І вчителька каже пожежникам: «Раз вони проїхали, то і ви проїдете. Їдьте, там село горить, там діти!». Героїня, скажу я вам, ця вчителька – Оксана Невмержицька.

І от одна машина пожежників, тракторець, вчителька з чоловіком і ми з дружиною поїхали в острови.

Приїхали. А там вже і не підступиш. Шифер рветься, хати горять.

Тракторист-герой почав все відорювати, що можна.

Я знімав усе, що міг

Ну, не може такого бути, щоб почало горіти одразу в 9 місцях

Ну, що я вам скажу. Такого, щоб загорілося одразу і у багатьох місцях одночасно, ще точно не було. Ну, не може такого бути, щоб почало горіти одразу в 9 місцях. А ще мало того, що сухо, так сильний вітер і вогонь розповсюдився дуже швидко.

І я думаю, що це все не саме собою виникло.

Ми з трьома хлопцями гасили вогонь в одному місці, там молоденькі сосни росли. У нас була одна лопата, то ми нею і гілками із хвоєю збивали той вогонь.

І от ми тут цей вогонь спиняємо і раптом чуємо якийсь такий хлопок, а потім тріск і бачимо, що далі від нас у лісі, де нічого не горіло і диму не було – починає валити дим. Ми туди, а там велика купа старого хмизу знизу почала горіти і вже так палає, що я не знаю, чим то можна загасити. А ви розумієте, що машини з водою туди не доїдуть – це ліс. Треба дорогу прокладати, а тоді тягнути шланги. Скільки ж то часу займе!

Пожежники, звісно, стараються. Вони героїчно з тим шаленим вогнем борються. Але ж воно горить на таких колосальних площах і займається в різних місцях.

Люди кажуть, на кордоні із Білоруссю загорілося, то прилетів вертоліт і з білоруського боку загасив, а тут усе згоріло.

Моя думка, що це підпали. З якою метою? Хто знає… Лісгоспам треба деревину. А ще тут бурштин у землі та інші корисні копалини.

Я боюся, що тепер бурштин весь підпільним способом витягнуть, збагатяться, а держава нічого не отримає

Нехай би держава усе те цивілізованим способом добувала і кошти ішли в бюджет області і країни, і люди роботу мали. А так, я боюся, що тепер просто усіх відселять із згорілих сіл, усе це закриють, бурштин весь підпільним способом витягнуть, збагатяться, природу загублять, а держава ніякої користі від цього не отримає.

Шкода дуже цього краю, цих лісів і цих людей. Збирали чорницю, інші ягоди, гриби, а тепер що?!

Одне радує, що люди добрі допомагають, на рахунок Червоного хреста скидають кошти на допомогу, а може держава допоможе відбудуватися погорільцям. Описують якраз зараз усі збитки.

Село Острови Овруцького району. Чоловік оглядає попелище. 20 квітня 2020 року
Село Острови Овруцького району. Чоловік оглядає попелище. 20 квітня 2020 року

Іван Невмержицький, погорілець:

– Я був на роботі. Мене в селі не було. Згоріло все: хата, усі господарські будівлі, КАМАЗ, який стояв на подвір'ї. Добре, що хоч паспорт був зі мною. бо інші документи теж згоріли.

Я учора був у райдержадміністрації – складали акт, описував усі свої збитки... Шкода, бо тут не лише моя праця, а праця мого батька і діда.

І я вчора те все перераховував і подумав, що мені найбільше шкода фотографій діда і прадіда.

Розумієте, мій дід залишився сиротою у 13 років і все своєю працею досяг.

У Івана Невмержицького згоріла хата, усі споруди і Камаз. Фото Віталія Юшкевича. Острови. 20 квітня 2020 року
У Івана Невмержицького згоріла хата, усі споруди і Камаз. Фото Віталія Юшкевича. Острови. 20 квітня 2020 року

Я тут поки у наметі живу. Чому не хочу нікуди іти?

Бо тут все моє...Тут у цьому попелі багато ще усього є... Я от приїхав пізно, а тут вже прийшов один забрати, про що знав, де лежить. Я навіть не сподівався від нього...

Таке життя. Допомагають ті, від кого не чекаєш, а мародером може бути той, від кого такого теж ніколи не міг сподіватися.

А воно мені тут все дороге. Це моя батьківщина. Дід побудував, і я – відбудую!

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства розглядає дві версії ймовірних причин пожежі у лісах Овруцького району – обрив електродротів або іскріння при рухові електровоза. Триває слідство.

Станом на 18 квітня Житомирське ОУ ЛМГ повідомляло:

  • ліквідовано 337 лісових пожеж на площі 8472 га;
  • локалізовано 18 пожеж, що охопили майже 3 тисячі гектарів;
  • тривало гасіння 9 пожеж на площі понад 5 тисяч гектарів

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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