«Хто підпалює Україну»: чому горять ліси та поля і як із цим боротися

Горить у всіх регіонах України, найбільше на Житомирщині та Київщині. Пожежі набули розмаху загального екологічного лиха – вони випалюють ліси, екосистеми боліт, річок та озер, забруднюють продуктами горіння повітря, загрожують населеним пунктам, завдають шкоди здоров’ю населення, наражають на небезпеку життя людей, спричиняють економічні збитки. Щодо пожеж у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС уже висловили занепокоєння сусідні країни та міжнародні екологічні організації. Євросоюз запропонував Україні допомогу. Хто ж підпалює Україну та як з цим боротися?

Безсніжна зима і суха перша половина весни призвели до надмірного висушування ґрунтів, трав’яного покрову і лісової підстилки. Вітри роблять ситуацію ще небезпечнішою. Будь-яке необережне поводження із вогнем – недопалок, кинутий у лісі, парку, або ж із вікна автомобіля – може спричинити масштабну пожежу.

До страшних наслідків призводить так зване «нерозумне господарювання» – підпалювання сухої трави на полях, зібраного сміття у ярах та балках, «очищення вогнем» ділянок від чагарників.

Парламент посилив покарання за такі дії – штраф може сягнути аж 153 000 гривень, передбачене і покарання позбавленняя волі до 5 років.

Щодо того, чому раптом почало горіти всередині лісових масивів, де люди зазвичай не ходять, або ж у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, де взагалі все має бути під повним контролем для запобігання радіаційного забруднення повітря й безпеки реакторів ЧАЕС та сховищ – МВС проводить розслідування і не виключає версію диверсій або ж спланованих підпалів.

Дуже важливо, щоб громадяни, виявивши паліїв і місця загоряння, швидко повідомляли правоохоронні органи, наголошують у МВС. Це, мовляв, зупинятиме паліїв і вони не будуть відчувати безкарність.

Так, зокрема, затримали двох молодиків, яких звинувачують у підпалі очеретів біля річки під Києвом. Їх зняв на відео і викликав поліцію житель Ірпеня Роман Українець.

Сьогодні Українцю від МВС вручили нагородний годинник марки «Клейнод». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Чому важко загасити пожежі на відкритих місцевостях та у лісах?

У Державній службі із надзвичайних ситуацій (ДСНС) наголошують, що є об’єктивні фактори, що ускладнюють гасіння пожеж у лісах та на відкритих місцевостях. А саме:

оскільки такі пожежі починаються у місцях, де їх важко побачити, то, як правило, пожежників викликають уже тоді, коли вогонь зайняв великі площі і пожежа стала помітною;

до місць таких загорянь важко доїхати, там може зовсім не бути доріг;

біля пожеж на відкритих місцевостях та у лісах може не бути поблизу водойм, де можна поповнювати запаси води;

якщо пожежа у лісі, то найчастіше спецтехніка не може до неї швидко дістатися;

до пожеж доводиться прокладати просіки і задіювати авіацію, що потребує часу, а тим часом гасити осередки загоряння підручними засобами.

Що і де горіло?

Найбільші пожежі останні кілька діб вирують в Овруцькому районі Житомирської області, на кордоні із Білоруссю.

Ось що пише овруцький фотограф, ліквідатор аварії на ЧАЕС Віталій Юшкевич:

«У найбільшому районі України – Овруцькому – виникла масштабна пожежа. До неї ми, на жаль, не були готові. У нас в районі тільки шість пожежних машин із цистернами. Всього по одній машині у пожежників лісгоспів, а виявилося, що потреба значно більша. Пожежа знищила близько 4000 гектарів лісу. Під вогонь потрапив житловий сектор ближніх до вогнища загоряння сіл.

У с. Личмани – згоріло 14 будинків, врятовано 23 будинки; с. Острови – знищено 21 будинок, врятовано 4 будинки; с. Магдин – знищено 28 будинків, врятовано 4; с. Середня Рудня – згоріло 4 будинки; у Нижній Рудні згоріло 8 будинків.

Без даху та засобів існування залишились жителі означених сіл. Тож наразі потрібна допомога від цвяха і дошки до шифера і молотка, газових балонів, плит та наметів щоб перебути поки відбудовуватись»

Вивчити ситуацію на місці приїхали міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, голова Овруцької ОТГ Іван Коруд, заступник голови ОТГ Володимир Гришковець. Вони зустрілися із жителями сіл, які постраждали від пожежі.

Удень 21 квітня директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на спеціальному брифінгу прозвітував про ситуацію у Зоні відчуження ЧАЕС і Житомирській області. За його словами, ситуація «поступово нормалізується», загрози об’єкту «Укриття», сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження – немає.

«Основні зусилля у Зоні відчуження на цей час спрямовані на гасіння трьох осередків поблизу населених пунктів с. Розсоха, с. Крива Гора, с. Рудьки та торф’яників в осередках пройдених вогнем. Вжито заходи щодо недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь. Для гасіння та локалізації залучені пожежні розрахунки, важка інженерна техніка та 3 вертольоти»

Демчук прозвітував. що в осередках пожеж продовжує працювати 7 одиниць важкої інженерної техніки ДСНС та ЗСУ, якою у захаращених лісових масивах створюються мінералізовані смуги. За добу створено 110 кілометрів таких смуг, а з початку робіт – 515 кілометрів.

На важкодоступних ділянках пробиваються дороги для проїзду пожежної техніки до окремих осередків пожежі.

Всього до ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження залучено понад 1300 осіб та 300 одиниць техніки.

У Житомирській області упродовж минулої доби локалізовано ще один осередок поблизу села Острови. Наразі основні зусилля спрямовані на гасіння і локалізацію осередку пожежі на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка та Журба.

«Продовжуються роботи по оборюванню осередків пожежі, створенню мінералізованих смуг та розчистки доріг, для чого задіяно трактори лісогосподарських підприємств та важка інженерна техніка Збройних Сил. Для ліквідації пожежі всього залучено понад 1 тисяча осіб та близько 160 одиниць техніки», – деталізував інформацію про задіяні у гасіннях пожеж на Житомирщині сили директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС.

Осередки горіння поблизу сіл Жолудівка та Журба – локалізовані.

Демчук також додав, що ДСНС підтримує комунікацію із Міністерством надзвичайних ситуацій Білорусі з питань спільного виконання заходів щодо ліквідації пожеж.

Львівщина

За минулу добу на Львівщині зареєстрували 32 пожежі на відкритих територіях.

Горіло у Сокальському, Пустомитівському, Жовківському, Городоцькому, Яворівському, Мостиському, Старосамбірському, Турківському, Жидачівському, Сколівському, Дрогобицькому районах, а також у містах – Львів, Дрогобич, Радехів, Городок, Золочі, Ходорів.

Причина: спалювання трави

Кіровоградщина

На Кіровоградщині минулої доби бригади ДСНС ліквідували 8 займань на відкритій місцевості

Полтавська область

Пожежники за добу ліквідували 11 пожеж в екосистемах.

Волинська область

За минулий тиждень рятувальники ліквідували 89 пожеж, 41 із них в екосистемах. Із них – 36 пожеж трав’яного настилу на площі 49,62 га, 5 пожеж торфу на площі 8,8 гектара.

Закарпатська область

Сталося 19 пожеж в екосистемах лише за останню добу. Найбільше – 6 загорянь сміття, сухої трави й чагарників – зафіксували в Ужгороді та прилеглому районі. По три пожежі сталося в Іршавському та Виноградівському районах, по 2 – на Берегівщині та Мукачівщині. По одному разу виїжджали бійці ДСНС Великоберезнянського, Міжгірського й Тячівського районів.

Усього вогонь знищив понад 23 гектари рослинності.

Загалом із початку року закарпатські рятувальники ліквідували майже 700 пожеж сухої трави та чагарників. Причина загорянь – підпали з метою випалювання сухої трави та чагарників.

Дніпропетровщина

21 квітня о 15:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у Павлоградському районі на території урочища державного лісового господарства.

З вогнем боролися пожежники разом із лісниками. Вогнем знищено лісову підстилку хвойного лісу на площі 0,03 гектара.

Херсонщина

За минулу добу рятувальники Херсонщини залучались до ліквідації двох лісових пожеж. що виникли у лісовому масиві Новокаховського лісомисливського господарства та у 57-у кварталі Гладківського лісництва біля села Таврійське Голопристанського району.

Хмельниччина

За минулу добу вогнеборці Хмельниччини п’ять разів залучались до гасіння пожеж у природних екосистемах. Упродовж 20 квітня горів сухостій у селах Малий Жванчик Дунаєвецького та Білеве Ізяславського району, в самому Хмельницькому, а також у місті Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС.

Також горіло у Городецькому лісництві Славутського лісгоспу. Пожежу ліквідував черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Загалом, лише минулого тижня, загони ДСНС ліквідували по усій країні 3 тисячі 417 пожеж, у яких загинуло 45 людей. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 мільйонів 818 тисяч гривень.

У більшості випадків, пожежі спричинені безвідповідальними діями людей.

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