«Це дуже страшно насправді»: волонтер про пожежі у Зоні відчуження та на Житомирщині

У Зоні відчуження та поліських лісах Житомирщини тривають пожежі. Через них Київ наприкінці тижня перед Великоднем накрило смогом, українська столиця декілька днів поспіль тримала лідерство у світі за рівнем забрудненості повітря. Радіо Свобода поспілкувалося із співробітником Чорнобильскої зони відчуження та гідом, а зараз – волонтером Дмитром Шибаловим, який допомагає пожежникам та погорільцям у постраждалих селах Полісся і попросило розповісти, що там відбувається.

Згоріли фактично повністю два села – Магдин та Личмани. Більше сотні людей залишилися повністю без нічого



– Ми були вчора у Народицькому районі, туди зараз перемістився основний осередок, наскільки я так розумію. Раніше я був в Овруцькому районі, там згоріли фактично повністю два села – Магдин та Личмани. Від Магдина чотири хати лишилося, від Личманів вчора дві лишалося. Це прямо у лісі села стоять, і вони сильно погоріли, там більше сотні людей залишилися повністю без нічого, там дійсно згоріло все. Це старі хати поліські, вони дерев'яні фактично повністю були.

Пожежа перемістилася в бік Народичів, віднесло повітрям, там площі доволі великі, в основному низами йде, тобто низова пожежа, і полум'я вдавалося збивати, але воно повзе на величезну територію. Там, звісно, і пожежники, і лісники працюють, але площі доволі великі, вони підключають авацію, якщо починає по верхам йти. Але все одно не вдається, я так розумію, повністю локалізувати, тому що щоразу щойно починає дмухати вітер, знову це все роздувається, і воно міняє просто напрямок. В Зоні відчуження така само ситуація, вони вже котрий день це все героїчно намагаються дотушити і звітують, що все добре. Але тим не менше, вогонь просто міняє напрямок, і у підсумку ця пожежа триває. ​

– Чому не вдається потушити пожежу – через вітер, через сухостій, через щось іще?

– Ну от всі ці фактори. Питання в тому, як до того прочищався ліс, як пророблявся. Плюс дуже суха весна, не було снігу, не було дощів, всі ріки, що живлять Полісся, всі в три рази менше, ніж зазвичай у цю пору року. Немає ані повеней, нічого. Там дійсно все дуже сухе, і від будь-якої іскри все спалахує.

– У Зоні відчуження говорили, що загасили пожежу, але потім все знову почалося. У чому справа? Звідки там вогонь – хтось підпалює, чи не зовсім загасили, і воно через вітер зайнялося знову?

– За офіційною версією поліції, затримано дві людини, яких звинуватили в тому, що вони палили траву в себе на городі, як це робили щороку, і

Більшість схиляється до того, що це підпал.

через це пожежа перекинулася на поля, в ліс і пішла далі. Тому що було загоряння в районі села Старі Соколи, це біля КП «Дитятки», і один із осередків рухається дійсно звідти. І звинуватили іще одного місцевого жителя в сілі Рагівка, це якраз та сторона біля Поліського колишнього райцентру населеного, західна частина Зони відчуження, там де зараз і горить.

Але одночасно із ними абсолютно в різних місцях Зони відчуження з'являються осередки на відстані 30 кілометрів одне від одного. І на такі відстані це не могло перекинутись через те, що хтось підпалив траву.

Це дуже страшно насправді. Якщо ти не знаєш лісу, ти навіть не розумієш, в якій бік тобі бігти



Тобто тут більшість схиляється до того, що це підпал. Єдине, що різні версії того, хто це міг зробити: хтось нелегальних відвідувачів Зони звинувачує, є версія, що це зробили лісники, щоби приховати незаконну вирубку лісу. Дуже багато версій, але більшість схиляється до того, що це підпали, тому що там нема ліній електропередач. До того більшість пожеж можна було чітко відслідкувати – де стоїть ЛЕПка, і де починається загоряння. Тобто в тих місцях не було активних робіт, відвідувачів, туристів і решти.

– Як виглядає пожежа у лісі і дме аж до Києва?

– Насправді пожежі в лісу ніяк не виглядають. Ти просто нічого не бачиш, тому що все затягнуто димом, і місцями він рожевий, місцями просто щільний. Тобто навколо тебе дим і навколо тебе вогонь. Це дуже страшно насправді. Якщо ти не знаєш лісу, ти навіть не розумієш, в якій бік тобі бігти.

Чому несе аж до Києва гар, тому що дуже великі площі пожеж, і дуже багато тліє саме підстилки, тобто того, що нападало – листя, голки, сухі

Зараз найбільше побоювання – це місто Прип'ять

гілки – воно все пресується в таку підстилку під ногами у лісі, і вона витліває, вигоряє, і через це дуже багато диму і гарі у повітрі. І якщо вітер буде в бік столиці, то допоки горітиме, я думаю, ситуація навряд чи зміниться.

– В Зоні відчуження горить вдалині від радіоактивних об'єктів?

– Скажімо так, не всюди. Були загоряння і біля СВЯП-2, сховища відпрацьованого ядерного палива, там горіли ділянки лісу, це доволі брудні ділянки, те, що називають «Рудим лісом» навколо станції. Але там, як кажуть вогнеборці, це вдалося локалізувати.

– Зараз горить «Рудий ліс»?

– Не можу точно сказати, все міняється. Зараз, кажуть, пожежі тривають в районі Чистогалівки, це район Буряківки, звідки самі радіоактивні пожежі і почалися, вони в цьому районі і тривають. Це все намагаються локалізувати, воно в одному районі лишається, але все одного його вітром носить, і зараз найбільше побоювання – це місто Прип'ять. Якщо подує в бік Прип'яті вітер, а там не настільки велика відстань, то пожежа може дійти і туди.

– Наскільки великоі шкоди природі завдано – і в Зоні, і в Житомирській області?

– З того що я бачив, там, де пожежа пройшла низом, самі дерева живі лишился. Єдине, що постраждало, це вся дрібна рослинність, всі кусти, трави. Великі тварини – ми бачили там і лосі, і олені через дорогу скакали, поки ми їхали через ділянки, по яких пройшовся вогонь – там тварини видно, що мігрують, ходять та шукають собі їжу. Велика проблема, що у тварин не буде їжі, але знову ж таки, якщо в найближчі дні піде дощ, то там де пожежа була низова, це місця в принципі зелені, і тварини мали б знайти собі нові місця для мешкання. В деяких місцях пожежа була верхова, дрібна живність постраждала – зайці, бобри, їм важче було від вогню втекти.

Я сподіваюсь, що не дуже великої шкоди було завдано природі, але оцінити все це, знову ж таки, можна буде тільки тоді, коли все це загасять. Поки це немає сенсу оцінювати, адже сьогодні воно ціле, а завтра може згоріти.

– Де люди мешкають, які лишилися без хат і речей, в якому вони стані?

– Поки вони нікуди не переїхали, вони там. Там в селі організували волонтерські пункти, там місцева Овруцька адміністрація, прямо в Личмани можна приїхати, якщо є бажання. Люди розгрібають згарище і дивляться, що лишилося з їхніх речей насправді.

В шоці вони. Там дуже багато старих, які зовсім не уявляють, як

У пожежників інколи немає найпростішої техніки, і респіраторів, і навіть продуктів

відбудовувати з нуля все. Там же згоріло все-все-все, і хати дерев'яні, і сараї, у тебе знову гола ділянка землі. Там багато старих, яким буде важко все це відбудовувати. Але ми там вчора були, там вже були і волонтери, і Червоний Хрест, багато людей і ми туди перенаправляємо за допомогою, тому я сподіваюсь, що їм швидко допоможуть відновити помешкання. На щастя, їх не так багато, там може хат 40 буде.

– Що із пожежниками, чи є у них все необхідне?

– Це найдивніша історія насправді. «Совок» нас не полишив абсолютно, тому що коли ти спілкуєшся із керівництвом ДСНС чи пожежних частин, звісно тобі всі кажуть, що нічого не треба, все є, все добре. А коли під'їжджаєш на місце і вже спілкуєшся із хлопцями, то розумієш, що інколи немає найпростішої техніки, і респіраторів, і навіть продуктів. Попросили продуктів купити хлопці, тому що закинули нову ротацію, привезли нових людей, а от продуктів нема в частині, тому що не розраховували на поповнення.

Знову ж таки, ситуацію рятують місцеві та волонтери, але важко іноді навіть розговорити людей щодо того, яка допомога їм потрібна, тому що дуже бояться несхвалення начальства.