На Житомирщині разом із травою згоріли вісім будівель – рятувальники

Через загоряння сухої трави в селі Новосілка Житомирської області постраждало вісім будівель, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 17 квітня.

За даними служби, пожежа сталася о 16:56 16 квітня.

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«Поблизу села Новосілка Радомишльського району виникло загорання сухої трави та лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на будівлі та споруди с. Новосілка. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено вісім будівель, з них три житлових та п’ять нежитлових відселених будинків. О 19 годині пожежу будинків ліквідовано та о 23 годині 25 хвилин пожежу сухої трави та трав’яного настилу локалізовано (вогнем пройдено 80 гектарів трав’яного настилу та 2 гектарів лісового масиву)», – повідомляє пресслужба ДСНС. Даних щодо постраждалих внаслідок пожежі немає.​

Ще одна будівля горіла напередодні на території Виступовицького лісництва – загорання сухої трави поширилося на адміністративну будівлю підприємства «Прикарпатзахідтранс». Пожежу, як повідомляє ДСНС, гасили п’ять годин, внаслідок неї ніхто не постраждав.

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Крім того, станом на ранок 17 квітня ДСНС продовжує спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження гасити пожежу на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв. В цій екосистемі триває тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, де пройшов вогонь, уточнюють рятувальники.

За даними ДСНС, з початку року станом на 17 квітня зафіксували 38 515 пожеж, в яких загинуло 666 людей, постраждала 471. Пожежники врятували з вогню 585 людей.