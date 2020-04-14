На лінії фронту українські військові готуються боротися із тихим ворогом – коронавірусом

Уже шість років українська армія стримує російські гібридні сили на Донбасі. Тепер, каже Богдан Петрик, солдат 128-ї гірсько-штурмової бригади, що базується поблизу Волновахи – вони вже знають хитрощі своїх ворогів, можуть відчувати, коли наближається атака, і знають, як захистити себе. Але тепер наукраїнських солдатів націлився новий – невидимий ворог. Немає нічого, що б могло попередити про можливий напад. Про наближення ворога не повідомляє жоден звук. Немає таких пасток, щоб допомогли спіймати зловмисника. Від нового коронавірусу, пандемія якого охопила планету, не захищають ні шоломи, ні бронежилети, ні бліндажі. Найкращий захист українських військових від невидимого і, водночас, небезпечного ворога – це захисні маски та рукавиці, засоби для дезінфекції, мило та вода, а також безпечна відстань один від одного, якої важко дотримуватися у тісних окопах та криївках вздовж досі активної лінії фронту.

Умови не змінилися, змінилася поведінка «Наші умови проживання особливо не змінилися, але змінилася наша поведінка», – каже Богдан Петрик, солдат 128-ї гірсько-штурмової бригади, що базується під Волновахою. Він сподівається, що 40 тисяч військовослужбовців, дислокованих на 400-кілометровій лінії фронту, відчули небезпеку кронавірусу і почали частіше мити руки і дбати про дезінфекцію. Петрик каже, що солдати намагаються якнайкраще захистити себе від вірусу, що забрав життя вже у понад 120 тисяч людей у світі. «Кожен має свій власний фронт, свою роботу та своє призначення», –сказав Петрик. «Наша робота як солдатів не боротися проти вірусу, але захищати всіх, включно з лікарями та медсестрами, які ведуть цю боротьбу із епідемією» – каже солдат. Петрик не приховує: побоювання, що коронавірусна інфекція може поширитися на передовій, зробило ще складнішою і без того нелегку ситуацію на фронті «дуже стресовою». Адже в Україні – попри заклики Заходу припинити вогонь у війнах під час пандемії – на лінії розмежування ЗСУ і російських гібридних сил війна не припиняється. Чи не щодня є убиті і поранені. Стріляють снайпери.

Двоє українських солдатів були убиті в бою та понад 11 були поранені у перші тижні квітня. Військові повідомили про численні атаки із застосуванням стрілецької зброї та важкої артилерії зі сторони російських гібридних сил в окремих районах Донецької та Луганської областей щодня протягом останніх тижнів. Згідно з оцінками ООН та уряду України, загальна кількість загиблих на війні, яка розпочалася у квітні 6 років тому, складає приблизно 14 тисяч людей. Станом на 14 квітня, у всій країні зареєстровано 3372 випадки хвороби COVID-19, викликаної новим коронавірусом, та 98 смертельних випадків. Згідно з даними Міністерства оборони, станом на 14 квітня, у Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання COVID-19, серед них один випадок летальний.

Жертвою стала жінка, яка працювала в однієї з військових частин Івано-Франківської області. Вона померла далеко від фронтової лінії. Однак, ймовірно, що вона могла заразити когось з персоналу, який так само міг заразити інших. Якщо хвороба досягне лінії фронту, військові побоюються, що вона може поширитися через окопи, як лісова пожежа. Суворіші заходи у зоні бойових дій Щоб запобігти поширенню, командування операції Об'єднаних сил України заявило 7 квітня, наступного дня після смерті жінки, що вони вводять суворіші заходи охорони здоров'я та готуються до потенційного спалаху випадків у зоні бойових дій, де стандарти особистої гігієни низькі, дотримуватися соціального дистанціювання складно, а часом і взагалі неможливо. У заяві на сторінці операції Об'єднаних сил України у фейсбуку йдеться, що температура всіх військовослужбовців перевіряється щодня, так само, як і всіх осіб, які проходять через контрольно-пропускні пункти в зоні бойових дій. Військові машини та установки регулярно дезінфікуються, а персонал військових мобільних госпіталів проходить навчання, як утримувати приміщення в чистоті. У заяві додають, що ООС розгорнула чотири мобільні госпіталі на 250 ліжок для потенційних пацієнтів з коронавірусом, а також про 45 апаратів ШВЛ. У повідомленні також мовиться, що військовослужбовцям видали приблизно 40 тисяч медичних масок, до того ж у наявності є понад 10 тисяч респіраторів. Наразі, за словами Петрика, «ми не зобов'язані носити маски на наших передових позиціях, точно так само, як люди не зобов'язані носити їх вдома». «Маски носять насамперед ті військовослужбовці, які постійно перебувають у контакті з місцевим населенням», – сказав він, маючи на увазі тих, хто перебуває на чисельних пунктах пропуску та проводить патрулювання в районах, де залишилося цивільне населення. Засоби індивідуального захисту також надаються всім членам Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції та військової служби правопорядку, розміщених на сході України, повідомляє ООС.

Юлія Паєвська, волонтер-медик, яка піклується про солдатів, що на передовій та поблизу приморського селища Широкине, сказала, що «поки що» засобів індивідуального захисту достатньо. До того ж, волонтери забезпечують війська ще більше, зокрема зшитими власноруч захисні маски. Однак, додала вона, військовим потрібно показувати, як правильно використовувати та утилізувати деякі засоби безпеки. «Наші військові та офіцери перебувають у хорошій формі та хорошому стані», – сказала Паєвська. «Але всі загрози можуть призвести до смерті, якщо підготовка буде недостатньою». Наші військові та офіцери перебувають у хорошій формі та хорошому стан. але треба вчитися захисту від коронавірусу

Проте жоден із заходів безпеки не спрямований на розв'язання ключової проблеми – військові живуть у безпосередній близькості один до одного. Ліжка стояють поряд, що дає коронавірусу достатньо можливостей, щоб завдати шкоди. Але Петрик сказав, що він і його товариші не надто цим переймаються. Він відзначив, що бути на передовій – це певною мірою форма «самоізоляції». «Ви на варті, і ви не можете її покинути, щоб просто кудись піти», – сказав він. Ба більше, ООС тимчасово обмежує ротацію та відпустки для військових, а це означає, що буде менше приїздів та від'їздів між лінією фронту та іншими частинами країни.

Загальнонаціональний карантин

Дії українських військових наслідують кроки президента Володимира Зеленського та уряду. Минулого місяця, коли кількість випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася, вони прийняли рішення посилити загальнонаціональний карантин, який нещодавно продовжили до кінця квітня. «Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною», – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телевізійній заяві 3 квітня. «Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів». Заходи включали закриття кордону, зупинку авіарейсів та громадського транспорту, вимогу завжди носити захисні маски у громадських місцях та заборона збиратися групами понад двоє людей.

Вхід до всіх громадських парків, скверів та ігрових майданчиків заборонений. Усі навчальні заклади, а також другорядні підприємства, такі як ресторани, кафе, розважальні та фітнес-центри, зачинені. Банки, аптеки, супермаркети та АЗС залишаються відкритими.



Кожен повинен завжди мати з собою документи, що посвідчують особу, а всі, хто приїздить з-за кордону, повинні пройти 14-денний карантин. Шмигаль заявив, що уряд може зняти деякі обмеження наприкінці квітня, починаючи з відновленн руху громадського транспорту, щоб люди могли повернутися до роботи, а також «для перезапуску економіки з початку травня». Однак пізніше, 8 квітня, він сказав, що карантинні заходи «будуть ймовірно продовжені до початку травня».

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Україну продовжити заходи, заявив уряд. «Карантин – це те, що нас рятує», – сказав Зеленський у заяві 8 квітня. «Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко», – стверджує президент України.

Припинення вогню Поки коронавірус та заходи для його сповільнення зупинили все в Україні, на Донбасі, а також у багатьох інших воєнних зонах у всьому світі, щодня продовжуються бойові дії. Щоб дати можливість Україні та іншим країнам у стані війни зосередитись на пандемії, 193 міжнародні організації закликали до «глобального припинення вогню». Шаленість вірусу показує безглуздість війни «Наш світ має справу зі спільним ворогом – COVID-19», –​ сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 23 березня. «Вірусу байдуже на національність та етнічність, угруповування чи віру. Він нападає на всіх, безжально... Водночас, у всьому світі лютує збройний конфлікт... Шаленість вірусу показує безглуздість війни... Ось чому сьогодні я закликаю до негайного припинення вогню у всіх куточках світу. Настав час покласти кінець збройному конфлікту та зосередитися на справжній боротьбі нашого життя». У випадку України досягти припинення вогню було складно навіть після підписання у 2015 році Мінських угод. Десятки спроб зазнавали невдачі ще до їхнього початку. Зеленський, колишній комедійний актор, який рік тому здобув виняткову перемогу на виборах, зробив своїм головним пріоритетом мир на Донбасі. Для цього він навіть особисто зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним та погоджувався на спірні поступки у спробах зупинити вогонь. Проте пандемія коронавірусу відволікла його увагу від цих зусиль.