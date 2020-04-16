Поліція: оголошена підозра ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа у зоні ЧАЕС

Оголошена підозра чоловіку, який спричинив одну з пожеж у Чорнобильській зоні, повідомила поліція Київської області.

37-річному жителю села Старі Соколи повідомили підозру за статтею 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу).

За даними слідства, 13 квітня сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС: це був третій осередок вогню в зоні відчуження.

«Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі – у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа. З вини чоловіка виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів у Дитятківському лісництві «Північна Пуща», – заявили в поліції.

Чоловіку загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень, арешт на термін до шести місяці, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу. Триває гасіння окремих тліючих ділянок.

16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Чорнобильскій зоні внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення ситуації. Там з’явилися нові три осередки тління, «які не є масштабними та не мають загрозливого характеру».

Раніше Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.