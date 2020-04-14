Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 квітня 2020, Київ 15:36
Новини | Події

Фірсов: пожежу в Чорнобильській зоні загасили

Пожежу гасили 10 діб

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.

«Якщо коротко – пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є в нас – в цілому в нормі. Вогнебоцям, які 10 діб боролися з пожежею, треба сказати велике дякую», – написав Фірсов 14 квітня у фейсбуці.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода.

Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.

Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження – відео з висоти
Embed
Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження – відео з висоти

No media source currently available

0:00 0:01:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG