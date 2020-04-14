Фірсов: пожежу в Чорнобильській зоні загасили

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.

«Якщо коротко – пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є в нас – в цілому в нормі. Вогнебоцям, які 10 діб боролися з пожежею, треба сказати велике дякую», – написав Фірсов 14 квітня у фейсбуці.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода.

Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.