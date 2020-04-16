ДСНС: ситуація в Чорнобильській зоні ускладнилася, з’явилися нові осередки тління

Внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення ситуації в Чорнобильскій зоні. Там з’явилися нові три осередки тління, «які не є масштабними та не мають загрозливого характеру», повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Голова «Асоціації чорнобильських туроператорів», член громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив у Facebook, що в Чорнобильській зоні відновилися пожежі.

«Відновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16 квітня роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Також є нові займання на території Біосферного заповідника неподалеку Дитяток (селище на кордоні з Чорнобильською зоною – ред.)», – повідомив Ємельяненко.

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу. Триває гасіння окремих тліючих ділянок.

Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.