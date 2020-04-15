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15 квітня 2020, Київ 12:44
Новини | Події

Пожежа не зашкодила ЧАЕС – пресслужба станції

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити

Пожежі в Чорнобильській зоні не завдали шкоди Чорнобильській атомній електростанції, повідомила пресслужба ЧАЕС 14 квітня.

«Протягом минулої доби в зоні відчуження тривали численні пожежі, внаслідок яких вогонь наблизився безпосередньо до об’єктів Чорнобильської АЕС. Так, осередки пожеж були в районі сіл Новий Мир, Стара Рудня, Кливини і Чистогалівка, де спостерігалося горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки», – йдеться в повідомленні.

У районі села Чистогалівка через сильні пориви вітру вогонь перекинувся через мінералізовану смугу та автодорогу і, оминувши ділянку, котра колись називалася «Рудим лісом», вийшов до залізничної станції Янів, яка розташована у 2,2 кілометра від ЧАЕС, додали у ЧАЕС.

Як українські пожежники боролися із вогнем у Чорнобильській зоні (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як українські пожежники боролися із вогнем у Чорнобильській зоні (фотогалерея)

Протягом 10 днів сотні українських пожежників боролися із вогнем у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Екологи попередили, що ця пожежа може забруднити радіацією повітря і викинути вгору попіл з місця однієї із найгірших ядерних аварій світу.

«Також спостерігалося горіння трав'яної підстилки на дамбі водоймища-охолоджувача, зокрема, між дамбою та річкою, що на правому березі Прип’яті. Окрім того, осередки відкритого вогню фіксувалися в безпосередній близькості до відкритого розподільчого пристрою Чорнобильської АЕС і майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів», – йдеться в повідомленні.

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу, триває гасіння окремих тліючих ділянок.

Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.

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