У Greenpeace заявили про небезпеку пожеж у зоні відчуження ЧАЕС, а ДСНС каже – загасили

Міжнародна природозахисна організація Greenpeace заявила 14 квітня про небезпеку, яку становлять для України та світу пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Це вже десятий день боротьби із пожежами навколо ЧАЕС та сховищ радіоактивних відходів, і ДСНС повідомила, що нарешті вогонь вдалося загасити.

Пожежі у зоні відчуження ЧАЕС становлять особливу небезпеку, бо радіонукліди у верхніх шарах грунту можуть потрапити у повітря, заявила природозахисна організація Greenpeace на своїй сторінці у Twitter.​

«Сотні пожежників вже тиждень продовжують боротись з пожежами навколо Чорнобиля, але вогонь вже наблизився до законсерованої станції. Посадовці ж досі наголошують на відсутності радіаційної загрози», – цитує Голос Америки Reuters.

Про це пишуть і AP.

Натомість, українські органи влади весь час запевняють, що ситуацію контролюють, а підвищення радіаційного фону у Києві було зафіксовано лише раз і то, воно не вийшло за межі норми.

Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/, повідомили у ДСНС.

14 квітня пішов дощ і ДСНС заявили, що вогонь загасили

«Відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками», – запевнили вранці 14 квітня у ДСНС.

І прозвітували, що Інженерною технікою створено близько 110 кілометрів мінералізованих смуг, пожежною авіацією (3 літаки, 3 вертольоти) протягом 13 квітня здійснили 227 скидів (538 т. води).

Усього на території зони відчуження працювало понад 400 рятувальників та 98 одиниць техніки.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін також повідомив, що ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти «Укриття», «Вектор», розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами.

А виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, який перебуває у зоні відчуження повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.

Загалом же, осередки тління ліквідують за кілька днів, обіцяють рятувальники.

Куди дує вітер?

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) повідомляє, що за прогнозними розрахунками траєкторії руху у наступні дні, потенційно забруднені повітряні маси будуть направлені у південному та південно-східному напрямку.

«В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год. Відповідно до прогнозу максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населенню», – йдеться у повідомленні на сайті ДНТЦ ЯРБ.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода.

Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.