Перевищення радіаційного фону в Києві поки що немає – Кличко

У Києві постійно контролюють радіаційний фон у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні, перевищення поки що немає, повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 14 квітня.

«У столиці ми постійно контролюємо радіаційний фон. Перевищення поки що немає. Фон не перевищує 0,013 мікрорентген на годину. При нормі 0,03 мікрорентгени на годину», – сказав мер.

Крім того, за словами Кличка, під Києвом, внаслідок горіння трави, горів і тліє торф. За тиждень торф гасили у Бородянському, Броварському і Вишгородському районах на площі близько чотирьох гектарів.

У Києві на гасіння трави, дерев і очерету підрозділи ДСНС виїжджали протягом тижня 57 разів, додав міський голова.

Пожежа в Чорнобильській зоні тривала від 4 квітня, 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що вогонь вдалося загасити.

13 квітня Верховна Рада збільшила штрафи за підпал трави й лісові пожежі.