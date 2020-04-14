Зеленський заслухає звіт ДСНС про пожежі в зоні ЧАЕС: «висновки не забаряться»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що 14 квітня заслухає інформацію голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна з приводу ситуації в Чорнобильській зоні, де майже два тижні триває гасіння масштабних пожеж.

«Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. Завтра (14 квітня – ред.) заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці», – написав Зеленський у фейсбуці ввечері 13 квітня.

Чорнобильська зона продовжує горіти, попри намагання вогнеборців загасити займання сухої трави. Вітер і бездощова погода сприяли поширенню вогню.

ДСНС запевняє, що загрози для ЧАЕС та сховища радіоактивних вдходів немає.