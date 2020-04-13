Голова «Асоціації чорнобильських туроператорів»: ситуація критична, вогонь дістався Прип’яті

Вогонь у Чорнобильській зоні дістався до Прип’яті, зараз він у двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів, повідомив голова «Асоціації чорнобильських туроператорів», член громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко у Facebook.

«Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. У мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році. Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів «Підлісний», де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС», – розповів Ємельяненко.

За даними Міністерства енергетики та захисту довкілля, у зоні відчуження продовжують гасити пожежу, яка виникла 4 квітня. Станом на 13 квітня пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. Ситуація в Корогодському лісництві повністю контрольована.