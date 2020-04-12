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13 квітня 2020, Київ 09:22
Новини | Події

У Держагентстві назвали основні осередки пожежі в Чорнобильській зоні

Напередодні у ДАЗВ оцінили в десятки мільйонів гривень можливі збитки від пожеж у Чорнобильській зоні, що спалахнули 4 квітня

У Чорнобильській зоні станом на 20:00 12 квітня рятувальники продовжують гасити пожежі, займання на лівому березі Прип’яті не зафіксовано, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

За повідомленням, основні осередки пожеж розташовані в районі сіл Варовичі й Чистогалівка, де горить трав’яний настил, очерет і лісова підстилка.

«На лівому березі Прип’яті жодних загорянь немає… Тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка і с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками. На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав’яного настилу і чагарників окремими вогнищами. На території Котовського лісництва спостерігається тління трав’яного настилу між смт Поліське, с. Тараси і с. Володимирівка», – повідомили в Держагентстві.

Напередодні у ДАЗВ оцінили в десятки мільйонів гривень можливі збитки від пожеж у Чорнобильській зоні, що спалахнули 4 квітня.

Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження – відео з висоти
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Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження – відео з висоти

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