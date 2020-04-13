Уряд виділив майже 45 мільйонів гривень на гасіння пожеж у зоні відчуження

Кабінет міністрів виділив майже 45 мільйонів гривень на гасіння пожеж у зоні відчуження, повідомило Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

У відомстві наголосили, що з початку року в зоні відчуження відбулося 27 пожеж на площі близько 70 гектарів.

«За інформацією Укргідрометцентру, тенденцією останніх років є підвищення температурного режиму та значне зростання кількості днів з максимальною температурою вище норми, що призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України. Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, оскільки може призвести до забруднення територій радіоактивним пилом», – пояснили у міністерстві.

На виділені кошти підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій мають забезпечити усім необхідним «для оперативного та якісного виконання завдань та вчасної ліквідації пожеж».

За даними відомства, у зоні відчуження продовжують гасити пожежу, яка виникла 4 квітня. Станом на 13 квітня пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. Ситуація в Корогодському лісництві повністю контрольована.