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14 квітня 2020, Київ 22:34
Новини | Міжнародні

ЄС висловив готовність допомогти Україні з гасінням пожеж у Чорнобильській зоні

Пожежу гасили 10 діб

Європейський союз готовий допомогти українській владі в гасінні лісових пожеж у Чорнобильській зоні, повідомив 14 квітня Петер Стано, речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

«ЄС підтримує зв’язок з українською владою у Києві та через місію України в Брюсселі щодо лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобиля. Ми віддаємо шану першим вогнеборцям, надісланим українською владою, які наполегливо працюють над приборканням пожеж та тління», – ідеться в заяві.

Посилаючись на українські та європейські джерела, в керівництві ЄС вказують, що «рівень радіації не збільшився і залишається в допустимих межах».

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив 14 квітня, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода.

Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.

Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження – відео з висоти
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Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження – відео з висоти

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