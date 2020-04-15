У зоні відчуження ЧАЕС продовжують гасити тліючі ділянки – ДСНС

Станом на ранок 15 квітня у зоні відчуження продовжують гасити тліючі пеньки та деревину, де була масштабна пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається. Інженерною технікою створено 158 км мінералізованих смуг. Пожежною авіацією (2 вертольоти) протягом 14 квітня здійснено три скиди (6 т води)», – мовиться у повідомленні.

На території зони відчуження зараз працює 521 людина та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 людей та 86 одиниць техніки, зокрема два вертольоти.

«Радіаційний фон по місту Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (місто Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год)», – зазначили у ДСНС.

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив 14 квітня, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода.

Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.