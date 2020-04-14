Уряд призначив нового главу Державного агентства з управління зоною відчуження

Кабінет міністрів України призначив главою Державного агентства з управління зоною відчуження Сергія Калашника. Відповідне розпорядження від 13 квітня опубліковане на «Урядовому порталі».

«Призначити Калашника Сергія Васильовича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці», – мовиться у розпорядженні.

Калашник змінив на посаді очільника ДАЗВ Катерину Павлову.

Зміна керівництва агентства відбулася на фоні гасіння масштабної пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Вдень 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.