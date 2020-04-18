Пожежі у Києві та області: жителів столиці просять не відкривати вікна і не виходити на вулицю

За останню добу в екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж трав’яного настилу, киян просять не відкривати вікна і не виходити на вулицю.

Як повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА, з пожежами борються 1000 рятувальників київського гарнізону.

Зазначається, що у Києві сталося чотири пожежі трав’яного настилу загальною площею 1,3 гектара, наразі всі вони ліквідовані. У Київській області зафіксовані 33 осередки пожеж трав’яного настилу площею 26,8 гектари.

Як зазначають у КМДА, в області також горять торф’яники – в Обухівському та Вишгородському районі.

Окрім того, продовжують гасити пожежі в Житомирській області та у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Зазначається, що радіаційний фон у Києві у межах норми, але в повітрі зафіксовані продукти горіння.

«Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини», – мовиться у повідомленні КМДА.

У КМДА нагадали, що розведення багаття у лісах і парках заборонено чинним законодавством, а штрафи для паліїв збільшені до 150 тисяч гривень.