Кличко: забруднення радіацією в Києві немає

Забруднення радіацією повітря в Києві немає, заявив міський голова Віталій Кличко.

Задимлення в Києві пов’язане з підпалами і димом від пожеж, який приніс шквальний вітер, додав мер, який, за його словами, вранці 17 квітня перебуває в Чорнобильській зоні.

«Забруднення радіаційного немає. Зараз відкритих осередків немає, є тління… Більше ніж тисяча пожежників зараз працюють, близько 150 машин, підключена авіація… Експерти виміряли дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля, отримали інформацію від експертів у Чорнобилі, можу сказати, що в Києві задимлення і забруднення повітря сталося в результаті підпалів, диму, пожежі, а радіації немає», – заявив Кличко у фейсбуці.

За словами мера, для гасіння осередків тління в Чорнобильській зоні потрібно ще кілька днів.

Від вечора 16 квітня в Києві відчувається сильний запах диму. На даний час спостерігається задимленість повітря.

16 квітня в Києві була пилова буря.

Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон, який підвищує штрафи за спалювання сухої трави.