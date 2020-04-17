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17 квітня 2020, Київ 07:20
Новини | Події

У КМДА пояснили причину задимленості в Києві

А вдень 16 квітня в Києві була пилова буря

Причиною задимленості і наявності продуктів горіння в повітрі в Києві стали пожежі у Житомирській області і Чорнобильській зоні, а також північно-західний вітер, повідомили ввечері 16 квітня в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

«Радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма). Згідно з даними ЦГО ім. Срезневського, було зафіксовано перевищення формальдегіду і діоксиду азоту (продуктів горіння)», – йдеться в повідомленні.

У КМДА порадили не виходити на вулицю і зачинити вікна.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що протягом дня 16 квітня на території Київської області фіксували випадки займання трав’яного настилу і лісової підстилки, зокрема у Вишгородському, Іванківському районах і на території Ірпінської зони.

Також на території Києва і Київської області спостерігались «непоодинокі випадки спалювання сухої трави і сміття на території приватних домогосподарств», додали у ДСНС.

Фоторепортаж: Київ огорнули хмари пилу через пориви вітру
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: Київ огорнули хмари пилу через пориви вітру

Як пояснили Радіо Свобода в Укргідрометцентрі, причина – у пересушеності ґрунту, верхній шар якого легко здіймається вітром, особливо якщо на ньому нічого не росте

За повідомленням, через зміну вітру продукти горіння поширилися над Києвом ввечері 16 квітня.

«Хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе», – заявляють у ДСНС.

Станом на 16 квітня рятувальники продовжували гасити тління у Чорнобильській зоні, де від початку місяця тривали пожежі. За повідомленням, ситуація ускладнилася в другій половині дня 16 квітня через шквальний вітер, що призвів до появи нових осередків тління.

Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон, який підвищує штрафи за спалювання сухої трави.

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