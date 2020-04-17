У КМДА пояснили причину задимленості в Києві

Причиною задимленості і наявності продуктів горіння в повітрі в Києві стали пожежі у Житомирській області і Чорнобильській зоні, а також північно-західний вітер, повідомили ввечері 16 квітня в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

«Радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма). Згідно з даними ЦГО ім. Срезневського, було зафіксовано перевищення формальдегіду і діоксиду азоту (продуктів горіння)», – йдеться в повідомленні.

У КМДА порадили не виходити на вулицю і зачинити вікна.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що протягом дня 16 квітня на території Київської області фіксували випадки займання трав’яного настилу і лісової підстилки, зокрема у Вишгородському, Іванківському районах і на території Ірпінської зони.

Також на території Києва і Київської області спостерігались «непоодинокі випадки спалювання сухої трави і сміття на території приватних домогосподарств», додали у ДСНС.

За повідомленням, через зміну вітру продукти горіння поширилися над Києвом ввечері 16 квітня.

«Хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе», – заявляють у ДСНС.

Станом на 16 квітня рятувальники продовжували гасити тління у Чорнобильській зоні, де від початку місяця тривали пожежі. За повідомленням, ситуація ускладнилася в другій половині дня 16 квітня через шквальний вітер, що призвів до появи нових осередків тління.

Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон, який підвищує штрафи за спалювання сухої трави.