Пилова завіса в Києві: в Укргідрометцентрі розповіли, звідки вона взялася і коли зникне

Не встиг від Києва відступити викликаний пожежами смог, як 16 квітня видимість знову погіршилася. Цього разу – через хмари пилу, що їх здійняли пориви вітру. Як пояснили Радіо Свобода в Укргідрометцентрі, причина – у пересушеності ґрунту, верхній шар якого легко здіймається вітром, особливо якщо на ньому нічого не росте. За словами директора центру Миколи Кульбіди, серйозної загрози для людей пил не становить, якщо носити і так обов’язкові під час карантину маски.

Де, крім Києва, літає пил?

Микола Кульбіда: «В багатьох областях, починаючи з крайнього Заходу, – у Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Київській областях всі ці явища так чи так спостерігаються».

За даними сайту Укргідрометцентру, штормовий вітер наразі триває в усіх регіонах України.

У чому причина пилової завіси?

Причиною пилового забруднення атмосферного повітря є посилення швидкості вітру до 15–20 метрів за секунду, пояснює Кульбіда.

В умовах атмосферної і ґрунтової посухи – особливо коли верхній шар ґрунту не захищений рослинністю – вітер видуває цей шар, перетворює його на пил і переносить на великі відстані.

«Таким чином і в місті Києві, і в багатьох місцях є погіршення метеорологічної видимості і, звичайно, це створює певний дискомфорт для людей при перебуванні на свіжому повітрі», – підсумовує директор Укргідрометцентру.

Чи є загроза для людського здоров’я?

Кульбіда не вбачає серйозної загрози для людей – через карантин: «Справа в тому, що зараз же вся Україна має користуватися захисними масками, які повністю, на 100% захистять від негативного впливу цього явища».

З огляду на зміни клімату, чи будуть пилові завіси тепер траплятися в теплий період систематично?

«Думаю, що кількість небезпечних і негативних природних явищ, які можуть спостерігатися у весняний і літній період, постійно зростає у зв’язку зі змінами клімату. Тому можна говорити, що тенденція до погіршення загальної ситуації в Україні в цьому плані є, і вона буде тривати, і невідомо, який період», – каже метеоролог.

А коли вляжеться саме ця пилова хмара?

За прогнозом Укргідрометцентру, вітер вщухне увечері 16 квітня, близько 21–22-ї години. «Завтра ситуація буде вже кращою, все заспокоїться, і сподіваємося, що заспокояться і громадяни, щоб не турбувалися», – додає Кульбіда.

16 квітня мешканці столиці помітили погіршення видимості, схоже на вже звичний для Києва смог. Київська міська державна адміністрація пояснила явище пиловою хмарою і закликала містян залишатися вдома. У соцмережах почали з’являтися світлини закритих пилом краєвидів.

Голова столичної Держекоінспекції Сергій Волков поширив заклик не виходити з дому без маски і нагальної необхідності, а також уникати зелених насаджень, де можуть бути сухі дерева.

Вранці 16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про пориви вітру до 17–22 метрів за секунду по всій Україні.