Київ накрила хмара пилу – КМДА

Київ накрила хмара пилу, повідомило управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Пориви вітру сягають 17-22 метрів на секунду.

«Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька. Дане погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів,зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер», – пояснили в КМДА.

У відомстві закликали громадян залишатися вдома, бути обережними біля дерев, які несуть потенційну небезпеку. По можливості не варто перебувати біля них та не залишати там транспортні засоби.