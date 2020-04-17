ДСНС: смог над Києвом не становить хімічної та радіологічної загрози

Смог над Києвом не становить хімічної та радіологічної загрози, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради з президентом.

Радіаційний фон у Києві та області – у межах норми й не перевищує природних значень.

«Все, що в Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва», – повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За даними Офісу президента, зранку в Житомирській області зафіксували три нові осередки пожежі. До того ж там горять і торф’яні поклади, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.

«Жоден із цих осередків не несе загрози ні об’єкту «Укриття», ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити», – зазначив голова ДСНС.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в умовах поширення диму відомство постійно наголошує на необхідності уникати тривалих прогулянок, щільно зачиняти вікна та двері, вмикати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води на день, часто робити вологе прибирання.

16 квітня в Києві була пилова буря. Звечора в столиці відчувається сильний запах диму, спостерігається задимленість повітря.