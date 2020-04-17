Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 квітня 2020, Київ 19:33
Новини | Події

ДСНС: смог над Києвом не становить хімічної та радіологічної загрози

МВС: все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області

Смог над Києвом не становить хімічної та радіологічної загрози, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради з президентом.

Радіаційний фон у Києві та області – у межах норми й не перевищує природних значень.

«Все, що в Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва», – повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За даними Офісу президента, зранку в Житомирській області зафіксували три нові осередки пожежі. До того ж там горять і торф’яні поклади, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.

«Жоден із цих осередків не несе загрози ні об’єкту «Укриття», ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити», – зазначив голова ДСНС.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в умовах поширення диму відомство постійно наголошує на необхідності уникати тривалих прогулянок, щільно зачиняти вікна та двері, вмикати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води на день, часто робити вологе прибирання.

16 квітня в Києві була пилова буря. Звечора в столиці відчувається сильний запах диму, спостерігається задимленість повітря.

Фоторепортаж: Київ огорнули хмари пилу через пориви вітру
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: Київ огорнули хмари пилу через пориви вітру

Як пояснили Радіо Свобода в Укргідрометцентрі, причина – у пересушеності ґрунту, верхній шар якого легко здіймається вітром, особливо якщо на ньому нічого не росте

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG