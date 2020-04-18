ДСНС продовжує гасити пожежі у Житомирській області та зоні відчуження

Станом на ранок 18 квітня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити пожежі у Житомирській області та зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Як зазначили у ДСНС, у Житомирській області відкритих осередків горіння немає, пожежники гасять окремі осередки тління трави та пеньків, на загальній площі близько 2 700 гектарів.

«До гасіння залучено 655 людей та 108 одиниць техніки, з них від ДСНС 125 людей та 31 одиниця техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено 6 скидів (48 тон води)», – мовиться у повідомленні.

У зоні відчуження гасять тліючу траву та деревину в осередках, вже пройдених вогнем на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

«Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. Протягом доби до гасіння пожеж залучалось 716 осіб та 166 од. техніки з них: від ДСНС 579 осіб та 113 одиниць техніки (в тому числі три вертольоти). Авіацією ДСНС (три вертольоти) проводилось гасіння окремих осередків тління (17 квітня здійснено 134 скиди – 268 тон води).

У ДСНС запевнили, що в цілому радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.