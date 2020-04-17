«Гірше, ніж у Пекіні»: мобільні застосунки про київське повітря

Вранці 17 квітня слідом за пиловою буреє столицю накрив густий «туман» із їдким запахом. Киян попросили лишатися удома і зачинити вікна. Дим принесло з Чорнобильської зони і Житомирщини, де горять ліси – припустили в мерії. Хімічної та радіаційної загрози немає – запевнили в державному Гідрометцентрі та ДСНС. Однак, мобільні застосунки з моніторингу повітря буквально «кричать» про його токсичність у Києві. Вранці забруднення перевищувало допустиму норму у сім разів.

Кияни у соцмережах активно поширюють дані з мобільного застосунку AirVisual, згідно з яким Київ встановив світовий антирекорд, випередивши Пекін. Вранці за шкалою якості повітря додаток показував 164 пункти – це червона зона. А вже о 12 дня столиця України «скотилась» у фіолетову зону – 244 пункти, коли нормою є 50.

Звідки ці дані За переміщенням повітряних мас і якістю повітря стежать метеорологічні супутники. На земній орбіті їх десятки і, як правило, дані з них відкриті для науковців. Мобільні застосунки транслюють саме цю інформацію. Однак, у Європі та Америці дані з космосу перевіряють, порівнюючи із даними наземних станцій моніторингу якості повітря. Українські державні структури цього не роблять, – стверджують екологи.

«У Києві є мережа аматорських станцій моніторингу повітря, вони простенькі, цим займаються не фахівці, які можуть сказати, що повітря забруднене, але не можуть деталізувати інформацію і сказати, наскільки воно забруднене», – розповів Радіо Свобода еколог Олег Листопад. За його словами, наразі в Україні ніхто не може обґрунтовано повідомити – звідки до Києва принесло дим і скільки шкідливих речовин у повітрі.

у Києві є 16 державних станцій, але їм мінімум по 30-ть років, вони не працюють в режимі реального часу, там недосконала приладова база

«У нас фактично відсутня система моніторингу повітря, у Києві є 16 державних станцій, але їм мінімум по 30-ть років, вони не працюють в режимі реального часу, там недосконала приладова база, є питання з їх розташуванням, люди героїчно працюють на цих станціях, але вище голови вони стрибнуть не можуть», – підсумовує еколог. Директор Гідрометцентру Микола Кульбіда дані мобільних застосунків називає «дезинформацією». «Більш ніж впевнений, що їм не можна довіряти, бо ми тільки і чуємо, що Київ є найзабрудненішим містом у світі. Як таке може бути, як це розраховується, хто за цю інформацію взагалі відповідає, це все невідомо», – каже Кульбіда.

Що не так з державними станціями Якість атмосферного повітря в Україні моніторять спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії. Проби повітря збирають вручну чотири рази на добу – о 1 ночі, 7 ранку, 13 дня та 19 годині вечора.

«Їде машина забирає проби, потім в лабораторних умовах робиться аналіз, бо автоматизованих станцій у нас немає, це все за допомогою реагентів, проливаємо і робимо заключення», – розповіла Радіо Свобода завідувачка лабораторії Ніна Ротач. Співробітниця геофізичної обсерваторії запевняє – повітря у Києві не ідеальне, але не може бути гіршим за пекінське.

Для чого нам брехати, якщо самі ж цим повітрям дихаємо, у мене тут і онуки живуть

«У нас велике місто, багато машин, тож буває підвищення середньодобової концентрації шкідливих речовин, але не таке, як у Пекіні. Як вимірюють забруднення повітря мобільні додатки я не знаю, ми робимо це лабораторно, ну і для чого нам брехати, якщо самі ж цим повітрям дихаємо, у мене тут і онуки живуть», – запевняє Ніна Ротач.

Яка користь від мобільних додатків На думку еколога Олега Листопада, мобільні застосунки з шокуючими даними про забруднення повітря в Україні допомагають підняти питання екології на державний рівень. «По-хорошому, це є сигнал для місцевої влади, це тривога, мовляв, подивіться і розберіться, сигнал прийшов, а що далі? Переглянули нещодавно державний бюджет, кошти на сучасні лабораторії «зрізали», – ділиться Листопад.

Постанову про розвиток системи моніторингу якості повітря Кабінет міністрів України ухвалив ще 2019-го року. Однак, реалізація програми загальмувалась.