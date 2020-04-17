Гасіння пожежі в Житомирській області триває – ДСНС

Пожежники та лісники продовжують ліквідувати пожежу у Виступовицькому та Бережестському лісництвах на Житомирщині, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 17 квітня.

Рятувальники зазначають, що боротьбу з вогнем ускладнює суха та вітряна погода.

«Станом на 13 годину 17 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння сухої трави та лісової підстилки, а саме: на території Виступовицького лісництва поблизу села Рудня та села Виступовичі. До гасіння залучено 101 людину та 20 одиницю техніки, з них від ДСНС 41 член особового складу та 11 одиниць техніки; на території Бережестського лісництва поблизу села Бережесть. До гасіння залучено 220 чоловік та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 член особового складу та 10 одиниць техніки», – уточнюють у відомстві.

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Крім того, пожежу гасять три літаки АН-32П з числа авіації ДСНС.

16 квітня ДСНС отримала інформацію про загорання сухої трави та лісової підстилки на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Рудня та Виступовичі в Житомирській області. Крім того, в цій області разом із травою в селі Новосілка згоріли або були пошкоджені вісім будівель.

За даними ДСНС, з початку року станом на 17 квітня зафіксували 38 515 пожеж, в яких загинуло 666 людей, постраждала 471. Пожежники врятували з вогню 585 людей.