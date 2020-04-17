Через пориви вітру 155 населених пунктів лишилися без електропостачання – ДСНС

Через пориви вітру 16 квітня населені пункти в п’яти областях були знеструмлені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 17 квітня.

За повідомленням, під час погіршення погоди в ліній електропередач спрацювала система захисту.

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«Знеструмлено 155 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Чернігівська – 62, Житомирська – 53, Київська – 26, Луганська – вісім та Сумська – шість. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», – зазначають у ДСНС.

Вранці 16 квітня рятувальники попереджали про пориви вітру до 17–22 метрів за секунду по всій Україні. Вітер спричинив пилову бурю в Києві та низці областей.