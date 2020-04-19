Згоріле селище у пожежах в Житомирській області – відео з дрона
16 квітня ДСНС отримала інформацію про загорання сухої трави та лісової підстилки на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Рудня та Виступовичі в Житомирській області. Крім того, в цій області разом із травою в селі Новосілка згоріли або були пошкоджені вісім будівель. На відео згоріле селище Магдин Овруцького району Житомирщини. Станом на 19 квітня за даними ДСНС понад 700 осіб працюють над ліквідацією пожеж у зоні відчуження, ще 960 – у лісництвах Житомирської області.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Період княжої України-Русі. Чию історію популяризує заповідник «Софія Київська»?
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ