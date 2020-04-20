Масові пожежі. «Українська держава має терміново допомогти погорільцям» – Віктор Каспрук

(Рубрика «Точка зору»)
Масові пожежі в Україні і трагедії сімей, які втратили свої будинки і майно, не мусять залишитися поза увагою Української держави і громадянського суспільства. Не можна покинути погорільців сам на сам зі своєю трагічною ситуацією.
У козацькі часи, коли в Україні діяло «звичаєве право», в таких випадках погорілим було прийнято допомагати всією громадою.
І зараз, коли погорілі лишилися даху над головою, необхідно, щоб українське суспільство проявило стосовно них солідарність, й допомогло якнайшвидше відбудувати свої будинки.
Адже для більшості сімей, це завдання є абсолютно не підйомним, і без допомоги держави вони не зможуть самостійно вийти з цієї, катастрофічної для себе, ситуації.
Тестування українського суспільства на моральність
Йдеться про солідарність української нації з тими людьми, котрі волею долі, потрапили в біду і потребують невідкладної допомоги.
Допомога жертвам цієї надзвичайної ситуації – це не лише перевірка українського суспільства на моральність, але й тестування соціуму на готовність не дати ближнім загрузнути в своїй біді у надзвичайно складні «коронавірусні часи».
Мова має йти про короткочасну і довгострокову допомогу жертвам пожеж. Необхідно в терміновому порядку доставити погорілим такі речі першої необхідності, як їжу, ліки і одяг.
Державна «Програма допомоги жертвам пожеж в Україні»
В короткочасному плані потрібно виділити необхідні кошти для того, щоб погорілі могли протриматися до того часу, коли їм зможе надійти більш суттєва допомога.
А в довготерміновому плані мусить бути запущена державна «Програма допомоги жертвам пожеж в Україні».
І кошти виділені для неї мають цільовим чином бути використанні на відбудову будинків та присадибних споруд, котрі знищенні під час цього стихійного лиха.
Також Україна мала б звернутися до міжнародної спільноти за екстреною допомогою.
Українське суспільство має мобілізувати свої сили для швидкої і дієвої допомоги жертвам вогняного стихійного лиха, а громади на місцях виявити тих, хто, в першу чергу, потребуватиме такої невідкладної допомоги.
Крім того, було б правильним рішенням терміново створити «Форд допомоги жертвам стихійних лих», на банківський рахунок якого всі охочі мали б змогу переховувати кошти, котрі підуть для відбудови будинків погорільців.
Першим кроком на цьому шляху мала б бути запущена урядова гаряча лінія для швидкої допомоги жертвам пожеж.
Відшкодування жертвам наслідків катастрофічної дії вогняної стихії мусить проводитися на державному рівні.
І воно, в першу чергу, має надаватися тим родинам, які найбільше постраждали від руйнівної сили бурхливих пожеж.
Віктор Каспрук – незалежний політолог
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
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