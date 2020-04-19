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19 квітня 2020, Київ 21:56
Фотогалереї

Житомирщина у вогні. Фоторепортаж з місця події

16 квітня Житомирська область перехопила естафету у Чорнобиля. Спочатку загорівся ліс, акурат по кордону з Білоруссю. За декілька годин, через сильний вітер вогонь дістався селищ Овруцького району і підібрався впритул до пропускного пункту «Виступовичі». В селах Нижня Рудня, Острови, Магдин та Личмани Овруцького району згоріла більша частина будинків. Місцеві мешканці пов'язують такий масштаб пожежі з сухою зимою, вирубкою лісів і суттєвим зниженням рівня води. Для приборкання пожежі ДСНС стягнула підкріплення з прилеглих районів і залучила пожежний потяг та авіацію. (Фото від 18 квітня)
Пожежа в лісовому масиві поблизу пропускного прикордонного пункту &laquo;Виступовичі&raquo;
1 Пожежа в лісовому масиві поблизу пропускного прикордонного пункту «Виступовичі»
Пожежники поповнюють запас води у лісовому ставку поблизу селища Виступовичі
2 Пожежники поповнюють запас води у лісовому ставку поблизу селища Виступовичі
Дверцята пожежної машини після зміни. Парк пожежних автомобілів в Житомирській області складається переважно зі стареньких ЗІЛів
3 Дверцята пожежної машини після зміни. Парк пожежних автомобілів в Житомирській області складається переважно зі стареньких ЗІЛів
Пожежна авіація викидає воду на вогонь у лісовому масиві поблизу пропускного прикордонного пункту &laquo;Виступовичі&raquo;
4 Пожежна авіація викидає воду на вогонь у лісовому масиві поблизу пропускного прикордонного пункту «Виступовичі»
Вогонь швидко займає сухостій біля залізничного полотна. Поблизу пропускного прикордонного пункту &laquo;Виступовичі&raquo;
5 Вогонь швидко займає сухостій біля залізничного полотна. Поблизу пропускного прикордонного пункту «Виступовичі»
Пожежний потяг з Коростеня, його використовують для дозаправки водою пожежних машин, які працюють в лісовому масиві та безпосереднього для гасіння пожежі біля залізничного полотна
6 Пожежний потяг з Коростеня, його використовують для дозаправки водою пожежних машин, які працюють в лісовому масиві та безпосереднього для гасіння пожежі біля залізничного полотна
Пожежники під&#39;їжджають впритул до вогню і заливають його водою прямо з поїзда
7 Пожежники під'їжджають впритул до вогню і заливають його водою прямо з поїзда
Пожежники поливають палаючу лісосмугу біля залізничного полотна
8 Пожежники поливають палаючу лісосмугу біля залізничного полотна
Залізничний переїзд і дорога на Білорусь, поблизу пропускного прикордонного пункту &laquo;Виступовичі&raquo;
9 Залізничний переїзд і дорога на Білорусь, поблизу пропускного прикордонного пункту «Виступовичі»
Місцеві жителі села Личмани, отець Олександр і його дружина Наталія. Вони врятували свій будинок від пожежі. Згоріла частина вуликів, загубилися вівці
10 Місцеві жителі села Личмани, отець Олександр і його дружина Наталія. Вони врятували свій будинок від пожежі. Згоріла частина вуликів, загубилися вівці
Вулиця села Личмани після пожежі
11 Вулиця села Личмани після пожежі
Згорілий вщент будинок в селі Личмани
12 Згорілий вщент будинок в селі Личмани
Місцевий житель, у якого згорів будинок, їде на пошук будівельних матеріалів для відновлення господарства
13 Місцевий житель, у якого згорів будинок, їде на пошук будівельних матеріалів для відновлення господарства
Жителі згорілого села Магдин разом з худобою переїжджають до родичів у село Личмани
14 Жителі згорілого села Магдин разом з худобою переїжджають до родичів у село Личмани
Місцевий житель села Магдин переїжджає з домашніми тваринами на тимчасове проживання до родичів. Його будинок також згорів
15 Місцевий житель села Магдин переїжджає з домашніми тваринами на тимчасове проживання до родичів. Його будинок також згорів
Згоріла ділянка лісу поблизу села Бережесть
16 Згоріла ділянка лісу поблизу села Бережесть
Згорілий будинок, село Магдин
17 Згорілий будинок, село Магдин
Територія згорілого повністю селища Магдин
18 Територія згорілого повністю селища Магдин

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