Житомирщина у вогні. Фоторепортаж з місця події

16 квітня Житомирська область перехопила естафету у Чорнобиля. Спочатку загорівся ліс, акурат по кордону з Білоруссю. За декілька годин, через сильний вітер вогонь дістався селищ Овруцького району і підібрався впритул до пропускного пункту «Виступовичі». В селах Нижня Рудня, Острови, Магдин та Личмани Овруцького району згоріла більша частина будинків. Місцеві мешканці пов'язують такий масштаб пожежі з сухою зимою, вирубкою лісів і суттєвим зниженням рівня води. Для приборкання пожежі ДСНС стягнула підкріплення з прилеглих районів і залучила пожежний потяг та авіацію. (Фото від 18 квітня)