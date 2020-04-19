В МВС розглядають підпали як версію пожеж у Житомирській області

Міністерство внутрішніх справ розглядає підпал серед причин пожеж у Житомирській областії. Як повідомляє пресслужба МВС, таку версію озвучив голова відомства Арсен Аваков на засіданні оперативного штабу 19 квітня в місті Овруч.

На нараді також були присутні голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, голова Офісу президента Андрій Єрмак, керівники Житомирської області та Державного агентства лісових ресурсів України.

Читайте також: Поліція: оголошена підозра ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа у зоні ЧАЕС​

«Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство», – цитує Авакова пресслужба МВС.

Крім того, у відомстві не виключають і недбалості, зокрема підпалів трави, які переросли в масштабні пожежі.

Як зазначив голова ДСНС Микола Чечоткін, пожежа в Житомирській області охопила площу 4 090 гектари. Він зазначив, що станом на 19 квітня рятувальникам вдалося ліквідувати п’ять великих осередків, і сподівається, що до кінця доби вони подолають ще два.

Читайте також: ДСНС очікує, що рівень забруднення повітря в Києві знизиться на початку наступного тижня

«Вчора авіація здійснила 21 скид води. Завдяки цьому вдалося врятувати чотири населені пункти, наразі там працює особовий склад. Сили авіації направлені на болотисту місцевість, де неможливо використовувати наземну техніку», – наводить слова Чечоткіна повідомлення МВС.

19 квітня директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук повідомив, що в зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції наразі триває горіння в чотирьох осередках, у Житомирській області – в дев’ятьох. Загальна кількість залучених до гасіння пожеж людей складає понад 1 600 осіб.

16 квітня ДСНС отримала інформацію про загорання сухої трави та лісової підстилки на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Рудня та Виступовичі в Житомирській області. Крім того, в цій області разом із травою в селі Новосілка згоріли або були пошкоджені вісім будівель.

З початку 2020 року станом на 19 квітня ДСНС зафіксувала 39 447 пожеж, в яких загинули 676 людей, постраждали 477. Пожежники врятували 592 людей.