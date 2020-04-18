ДСНС очікує, що рівень забруднення повітря в Києві знизиться на початку наступного тижня

Рівень забруднення повітря в Києві знизиться на початку наступного тижня, очікує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Голова ДСНС Микола Чечоткін під час наради з президентом заявив, що найближчими днями опадів не передбачається, рятувальники створили резерв сил на випадок ускладнень. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, тому очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря.

18 квітня Київська міська державна адміністрація повідомила, що за попередню добу в екосистемах Києва та області зафіксували 37 пожеж трав’яного настилу. Киян просять не відкривати вікна і не виходити на вулицю. Радіаційний фон у Києві у межах норми, але в повітрі зафіксовані продукти горіння.