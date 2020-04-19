У ДСНС розповіли, як триває гасіння пожеж на Житомирщині та в зоні відчуження

Понад 700 осіб працюють над ліквідацією пожеж у зоні відчуження, ще 960 – у лісництвах Житомирської області, повідомив на брифінгу 19 квітня директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук.

За словами Демчука, в лісах Чорнобильської зони для гасіння чотирьох осередків пожежі працює техніка не тільки ДСНС, а й Збройних Сил України та Національної гвардії. Техніку використовують для прокладання шляхів до окремих осередків пожежі. Також залучено три вертольоти пожежної авіації.

«Об’єкт «Укриття», сховище вдпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти Державного агентства з управління зоною відчуження функціонують у звичайному режимі. Радіаційний фон у місті Києві, Київській області та в Зоні відчуження – в межах природних фонових значень. До ліквідації лісових пожеж на території зони відчуження залучено понад 700 осіб та більше 150 одиниць техніки», – сказав Демчук.​

У Житомирській області, за словами преставника ДСНС, горіння та тління трави і лісової підстилки тривають у Столичанському, Бережецькому та Виступовицькому лісництвах, всього осередків дев’ять. При цьому гасіння пожеж у регіоні ускладнюється за рахунок недоступності окремих осередків через захарещність лісових масивів та відсутність доріг, додав він. В цій області також залучена техніка ЗСУ.

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«Для ліквідації пожежі на території Житомирської області всього залучено 960 осіб та понад 150 одиниць техніки, з них від ДСНС – 185 чоловік особового складу і 43 одиниці техніки, в тому числі на даний час працює пожежна авіація, три літаки. Крім того, залучений пожежний потяг «Укрзалізниці». Мобілізовано сили і засоби лісогосподарських підприємств з інших регоінів України, додатково для надання допомоги в ліквідації пожеж на території лісових масивів Житомирсько ї області ДСНС 18 квітня залучено з Івано-Франківської, Тернопільської областей додатковий особовий склад і пожежну техніку. Роботи продовжуються в цілодобовому режимі», – звітував Демчук.

16 квітня ДСНС отримала інформацію про загорання сухої трави та лісової підстилки на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Рудня та Виступовичі в Житомирській області. Крім того, в цій області разом із травою в селі Новосілка згоріли або були пошкоджені вісім будівель.

З початку 2020 року станом на 19 квітня ДСНС зафіксувала 39 447 пожеж, в яких загинули 676 людей, постраждали 477. Пожежники врятували 592 людей.