ДСНС про негоду 16 квітня: востаннє така буря була кілька десятків років тому

Востаннє буря подібна до тієї, яка відбулася 16 квітня, спостерігалася кілька років тому, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Щодо бурі, яка вчора виникла, це – незвичайне явище для нашого регіону. Остання така буря була, за даними Укргідрометцентру, кілька десятків років тому», – сказав Чечоткін.

16 квітня в Києві була пилова буря. Звечора в столиці відчувається сильний запах диму, спостерігається задимленість повітря. За даними ДСНС, смог над Києвом не становить хімічної та радіологічної загрози.