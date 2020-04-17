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17 квітня 2020, Київ 19:35
Новини | Події

ДСНС про негоду 16 квітня: востаннє така буря була кілька десятків років тому

Пильова буря в Києві, 16 квітня 2020 року

Востаннє буря подібна до тієї, яка відбулася 16 квітня, спостерігалася кілька років тому, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Щодо бурі, яка вчора виникла, це – незвичайне явище для нашого регіону. Остання така буря була, за даними Укргідрометцентру, кілька десятків років тому», – сказав Чечоткін.

16 квітня в Києві була пилова буря. Звечора в столиці відчувається сильний запах диму, спостерігається задимленість повітря. За даними ДСНС, смог над Києвом не становить хімічної та радіологічної загрози.

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