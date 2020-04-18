МВС не виключає, що ситуація з пожежами є результатом диверсії – Шкіряк

Міністерство внутрішніх справ України не виключає, що ситуація з пожежами є результатом спланованої диверсії, повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк у Facebook.

«У МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, котрі відбуваються навколо столиці, спочатку Чорнобильсткій зоні, а зараз і в Житомирській області, може бути результатом спланованої диверсії. Наразі все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру», – заявив Шкіряк.

За його словами, можлива мета замовників та організаторів – спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу.

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу. Триває гасіння окремих тліючих ділянок.

16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Чорнобильскій зоні внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення ситуації.

18 квітня рятувальники повідомили, що гасять пожежі в Чорнобильській зоні та в Житомирській області.