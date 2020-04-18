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18 квітня 2020, Київ 20:01
Новини | Події

У Чорнобильській зоні гасять пожежі на території п’яти лісництв – рятувальники

Лісова пожежа у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Фотографію оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій 17 квітня 2020 року

У Чорнобильській зоні гасять пожежі на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в пройдених вогнем осередках.

Загрози об’єкту «Укриття», сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає, запевняють рятувальники.

Радіаційний фон у Києві та Київський області перебуває в межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У Житомирській області гасять окремі осередки тління трав’яного настилу та пеньків на території чотирьох лісових господарств біля Овруча та Словечного. Залишається дев’ять осередків горіння. З них п’ять локалізовані, на чотирьох незначних осередках продовжуються роботи щодо «обмеження їхнього розповсюдження».

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу. Триває гасіння окремих тліючих ділянок.

16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Чорнобильскій зоні внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення ситуації. Там з’явилися нові три осередки тління, «які не є масштабними та не мають загрозливого характеру».

Як українські пожежники боролися із вогнем у Чорнобильській зоні (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як українські пожежники боролися із вогнем у Чорнобильській зоні (фотогалерея)

Протягом 10 днів сотні українських пожежників боролися із вогнем у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Екологи попередили, що ця пожежа може забруднити радіацією повітря і викинути вгору попіл з місця однієї із найгірших ядерних аварій світу.

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