У Чорнобильській зоні гасять пожежі на території п’яти лісництв – рятувальники

У Чорнобильській зоні гасять пожежі на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в пройдених вогнем осередках.

Загрози об’єкту «Укриття», сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає, запевняють рятувальники.

Радіаційний фон у Києві та Київський області перебуває в межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У Житомирській області гасять окремі осередки тління трав’яного настилу та пеньків на території чотирьох лісових господарств біля Овруча та Словечного. Залишається дев’ять осередків горіння. З них п’ять локалізовані, на чотирьох незначних осередках продовжуються роботи щодо «обмеження їхнього розповсюдження».

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу. Триває гасіння окремих тліючих ділянок.

16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Чорнобильскій зоні внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення ситуації. Там з’явилися нові три осередки тління, «які не є масштабними та не мають загрозливого характеру».