Радіо Свобода Daily: Чи дійсно повітря в Києві стало найбільш забрудненим у світі?

«Гірше, ніж у Пекіні»: чи правду кажуть мобільні застосунки про київське повітря?

Вранці 17 квітня слідом за пиловою бурею столицю накрив густий «туман» із їдким запахом. Киян попросили лишатися удома і зачинити вікна. Дим принесло з Чорнобильської зони і Житомирщини, де горять ліси – припустили в мерії. Хімічної та радіаційної загрози немає – запевнили в державному Гідрометцентрі та ДСНС.

Однак, мобільні застосунки з моніторингу повітря буквально «кричать» про його токсичність у Києві. Вранці забруднення перевищувало допустиму норму у сім разів.

Кияни у соцмережах активно поширюють дані з мобільного застосунку AirVisual, згідно з яким Київ встановив світовий антирекорд, випередивши Пекін.

То чи дійсно через лісові пожежі під Чорнобилем повітря в Києві стало найбруднішим у світі? Читайте тут.

Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше ніж у червні – Криклій

Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше ніж у червні, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «24 каналу».

Він пояснив, що в травні в Україні спостерігатиметься пік захворюваності.

«Коли хвиля піде на пониження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть», – заявив Криклій.

Якщо, наприклад, одразу скасувати заборону ходити без масок, то це може спричинити чергову хвилю захворюваності, припускає міністр.

«Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом», – зазначив Криклій.

Зеленський закликав не ходити до церкви на Великдень

Президент України Володимир Зеленський закликав адептів українських християнських церков східного обряду пропустити публічне святкування Великодня у 2020 році, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

«У нас складна ситуація: якщо буде від 2 до 10% хворих, медикам доведеться обирати, кому жити далі. 2% хворих упродовж всього терміну (епідемії) – це ще більш-менш. 10% – це найскладніше. А зараз ми ситуацію дуже непогано контролюємо, дуже непогані цифри. Тому люди повинні знати: свята – святами, це важливо. Але в наступному році – підемо разом усі до церкви. А сьогодні – терпіння, і хоч раз відреагувати не серцем, а саме розумом, це дуже важливо», – сказав Зеленський в ефірі програми Савіка Шустера на телеканалі «Україна».

Скасовані маршрути та дорожчі квитки. Що буде з авіакомпаніями після карантину?

У квітні кількість пасажирських авіаперевезень у всьому світі зменшилася на 80%, порівняно з минулим роком. Це пов'язано з пандемією коронавірусу, яка призвела до обмеження на авіаперельоти.

Через коронакризу авіакомпанії зазнають збитків, а деякі і взагалі опинилися на порозі банкрутства. За словами аналітиків, у докарантинний період авіаринок зможе повернутися не швидше, ніж за два роки. А саму кризу вони називають найгіршою в історії авіації.

Як переживають карантин українські авіакомпанії? Чи варто очікувати подорожчання квитків? Та хто втримається на плаву після скасування обмежень? Читайте у матеріалі.

Пам’ятник Конєву у Празі знесли і прихильники Росії жадають помсти

Справа пам’ятника маршалові Конєву у столиці Чехії Празі має продовження. Після того, як на початку місяця пам’ятник перенесли до музею, а Росія оголосила про відкриття кримінальної справи на організатора перевезення, старости району Прага-6 Ондржея Коларжа, одні чеські громадяни, які називають себе «патріотами», погрожують вбити старосту району, інші в петиції висловлюють йому підтримку. Батько старости, колишній чеський посол у Москві, каже, що боїться за життя сина.

А Міністерство закордонних справ Чехії наполягає, що Росії немає на що скаржитися: пам’ятник є власністю району Праги, прибрали його законно, місце йому – в музеї. Більше про цю справу – тут.

Березень в Україні виявився одним з найтепліших за весь час спостережень – кліматологи

Березень в Україні виявився одним з найтепліших за весь час метеорологічних спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Наприклад, середня температура місяця перевищила норму на 3,0-7,4 градуса, на Закарпатті та в Карпатах на 1,8-2,5 градуса.

«3-6 та 8-13 березня у більшості областей України були повторені та перевищені значення максимальної температури для цих днів за весь період спостережень. В ці періоди середня добова температура перевищувала норму на 7-16 градусів», – повідомила обсерваторія.

Залишайтеся вдома та бережіть себе!

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