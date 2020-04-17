Пам’ятник Конєву у Празі знесли, але прихильники Росії жадають помсти

Справа пам’ятника маршалові Конєву у столиці Чехії Празі має продовження. Після того, як на початку місяця пам’ятник перенесли до музею, а Росія оголосила про відкриття кримінальної справи на організатора перевезення, старости району Прага-6 Ондржея Коларжа, одні чеські громадяни, які називають себе «патріотами», погрожують вбити старосту району, інші в петиції висловлюють йому підтримку. Батько старости, колишній чеський посол у Москві, каже, що боїться за життя сина. А Міністерство закордонних справ Чехії наполягає, що Росії немає на що скаржитися: пам’ятник є власністю району Праги, прибрали його законно, місце йому – в музеї.

Росія пообіцяла «не полишити» справу перенесення празької статуї радянського маршала Івана Конєва з празької площі Інтербригади до музею, що відбулося на початку квітня, і дотрималася свого слова. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звернувся до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, щоб той порушив кримінальну справу проти Ондржея Коларжа за щойно ухваленим російським законом.

Міністерство закордонних справ Чехії на дії Росії вкотре відповіло, що перенесення статуї є внутрішньою справою Чехії і не порушує ніяких домовленостей із Росією.

«Переслідування іноземною державою демократично обраних політиків за демократично ухвалені рішення є неприйнятним і неможливим до виконання у Чехії. Це незважаючи на те, що я вважаю деякі заяви мера Праги-6 неприйнятними. Переміщення статуї не порушило жодної угоди між Чехією та Росією», – написав у твітері міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

Чи «патріоти» закликають убивати своїх політиків?

Дії Росії активізували екстремістські кола у Чехії, що називають себе «патріотами». У чеських соцмережах і на деяких сайтах члени екстремістських організацій закликають, зокрема, до того, щоб російські спецслужби провели операції для викрадення і вбивства чеських громадян, причетних до перенесення пам’ятника.

Як пише Роман Маца, дослідник чеських екстремістських організацій, що співпрацюють із Росією, члени цих угруповань радісно привітали новий російський закон, що, до речі, має ретроактивну дію – його ухвалили пізніше, ніж перенесли пам’ятник. Бо тепер, на їхню думку, росіяни нарешті «розберуться» з громадянами Чехії, провина яких полягає в тому, що вони діяли всупереч інтересам Кремля.

Росіяни їх суворо покарають, тішиться користувач фейсбуку Їржі Куровец. Він написав, що його б не здивувало, якби Росія направила своїх агентів, які б стратили районного голову Праги-6 Ондржея Коларжа і празького міського голову Зденєка Гржиба. На думку Бланки Єржабкової, росіянам слід прибити також і керівника іншого празького району Ржепориє Павела Новотного, який обіцяв поставити пам’ятник з’єднанням так званої «Російської визвольної армії» генерала Андрія Власова, які брали участь у визволенні Праги від нацистів у травні 1945 року.

Як каже в інтерв’ю Радіо Свобода Роман Маца, вивчення біографій найбільш активних учасників так званих «патріотичних» кіл у Чехії привело його до висновку, що вони є патріотами Росії, а не Чехії.

«Наших «патріотів» та «активістів» підтримують російські державні організації. Вони регулярно їздять у Росію й на окуповані Росією території Донбасу і Криму, але не розповідають, хто оплачує ці подорожі. Вони носять нашивки «кремлівський агент» на своєму одязі, але чомусь називають себе не колаборантами і зрадниками, якими вони є, а «патріотами», – каже Роман Маца і додає, що, на його думку, це «досить цікавий парадокс».

«Патріотів» підтримує президент Земан

Після надходження реальних погроз родині Ондржея Коларжа не до вирішення парадоксів. Вже понад пів року він отримує погрози, якийсь час мав поліцейську охорону, а його батько, відомий дипломат і колишній посол Чехії в Москві, каже, що боїться за безпеку сина. Петр Коларж каже, що його обурює те, що проросійські екстремісти діють так відкрито, бо знають, що їх підтримує президент Чехії Мілош Земан.

«Підтримка цих гангстерів із боку Росії ганебна, але підтримка з Граду (резиденції президента Чехії – ред,) набагато ганебніша і небезпечніша», – написав Петр Коларж на своїй сторінці у мережі «Фейсбук».

«Ми є суверенна держава, і ми не є васальною країною Росії. У нас є наші обрані представники, і районний голова виконує рішення місцевої ради», – наголосив він в інтерв’ю Чеському радіо, додавши, що якщо це не подобається в Росії, це її проблема.

«Але моя проблема полягає в тому, що вони отримують підтримку з найвищих державних кабінетів. Якщо ви подивитесь на заяву прессекретаря президента республіки, це ганьба», – обурюється колишній дипломат.

Президент Чехії Мілош Земан не криється в своїх добрих зв’язках із Росією і з проросійською чеською сценою. Так званих «патріотів», які «засудили до смертної кари» Ондржея Коларжа, Земан запрошує не тільки до свого виборчого штабу, але також на офіційні заходи в Празькому Граді, офісі чеського президента. У час кризи з пам’ятником Конєву речник президента Їржі Овчачек відвідав мітинг перед пам’ятником, де він назвав радянського маршала «визволителем Чехословаччини» і сказав, що прийшов «із благословення» президента Земана.

Петр Коларж додає, що міг би «махнути рукою» на погрози синові, якби не знав, що вони походять від російського міністра оборони, якому підпорядкована військова розвідка Росії.

«Вона нещодавно прославилася ліквідацією опонентів російського режиму за кордоном, від Литвиненка до Скрипаля», – каже Коларж-старший.

Послання з Росії – «красномовне свідчення» про ставлення до Чехії

Директор Музею пам’яті ХХ століття, який взяв опіку над статуєю Конєву, Їржі Шестак каже, що завдяки цій справі чехи дізналися про справжній стан справ із російською демократією і про те, як у Кремлі бачать Чехію.

«Красномовне свідчення про стан демократії в Росії дійшло до нас… Це повідомлення: «Ви або будете нам вічно вдячні, або дістанете по писку» – сильне попередження про те, що ми повинні бути пильними щодо сьогоднішньої Росії і постійно демонструвати: ми – вільна країна вільних громадян, ми відмовляємося бути у сфері впливу російських імперських ідей. А щодо ганебної реакції президента Земана, ми мусимо нагадати про це і йому…» – пише на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» Їржі Шестак.

Тим часом висловити підтримку керівникові району Прага-6 Ондржеєві Коларжу і заявити протест у зв’язку зі ставленням до своєї країни з боку Росії вирішили і прості громадяни, написавши про це петицію.

Статуя 1980 року є лише символом підкорення Чехословаччини радянській імперії

«Статуя 1980 року є лише символом підкорення Чехословаччини радянській імперії, символом позиції радянської імперії «все це наше», – мовиться у петиції на підтримку Ондржея Коларжа.

«Нинішня Росія повністю продовжує імперські практики експансіоністської царської Росії, потім більшовицької Росії, потім більшовицького Радянського Союзу. Тому ми висловлюємо підтримку панові Коларжу», – пишуть Ганка Поспішилова і Гелена Шуранська, авторки петиції, під якою поставили свої підписи близько 2,5 тисяч чехів.